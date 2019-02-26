Bakan Dönmez: Anadolu'da yaşam kalitesini artırmanın birçok faydası var

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu'da yaşam kalitesini artırmanın birçok faydası olduğunu belirterek, "Bunlardan biri de göçün önlenmiş olmasıdır. Projelerle göçü tutacağız, belki geri çekmiş olacağız. Bunun için altyapıyı da tamamlamamız gerekiyor" dedi.

Bakan Fatih Dönmez, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ve Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ı makamlarında ziyaret etti. Başkan Babaş'tan belediye çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Dönmez, ardından Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Bakan Dönmez, Kastamonu'nun bin yıllık tarihi, kültürü olan Müslüman Türk şehri olduğunu, ayrıca hem Osmanlı, hem de Selçuklularda önemli vazifeler üstlendiğini bildirdi. Şehirlerin gelişirken tarihi ile barışık gelişmesi gerektiğini söyleyen Bakan Dönmez, "Bazen tarihi korumak sadece müzeleştirmek olarak algılanıyor. Elbette müzeler olmalı; ama bence tarihi korumak, içinde yaşayarak olmalı. Konakları, mekanlar içindekilerle birlikte yaşatmak hedefimiz olmalı" dedi.

'PROJELERLE GÖÇÜ TUTACAĞIZ'

Yaşam kalitesinin artırılması gerektiğini belirten Bakan Dönmez, "Özellikle Anadolu'da yaşam kalitesini artırmanın birçok faydası var. Bunlardan biri de göçün önlenmiş olmasıdır. Öyle düşünüyorum ki bu projelerle göçü tutacağız, belki geri çekmiş olacağız. Bunun için altyapıyı da tamamlamamız gerekiyor. Alt yapının bir kısmını belediyeler yaparken, enerji ve doğalgaz altyapısı bizim bakanlığımız sorumluluğunda" diye konuştu.



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