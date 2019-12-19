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Bakan Dönmez: Akdeniz'de misafir değil, ev sahibiyiz (2)

'PETROL ÜRETİMİNDE GÜNLÜK 50 BİN VARİL BANDINI YAKALADIK' Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Batman'daki temasları kapsamında Türkiye Petrolleri Kristal Park Sosyal Tesisi'ni ziyaret etti. Bakan Dönmez, burada yaptığı açıklamada...

POLİTİKA 19.12.2019, 20:04
Bakan Dönmez: Akdeniz'de misafir değil, ev sahibiyiz (2)

'PETROL ÜRETİMİNDE GÜNLÜK 50 BİN VARİL BANDINI YAKALADIK'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Batman'daki temasları kapsamında Türkiye Petrolleri Kristal Park Sosyal Tesisi'ni ziyaret etti. Bakan Dönmez, burada yaptığı açıklamada Türkiye'de günlük 50 bin varil petrolün üretildiğini söyledi.
Bakan Sönmez, Türkiye'nin ilk petrol kuyusunun Batman'da olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:
"Batman’ın petrol tarihimizde çok özel bir yeri var. Türkiye’nin ilk petrol kuyusu Raman-8, 71 yıldır bu toprakların bereketini enerjiye dönüştürmeye devam ediyor. Hakeza, Türkiye’nin ilk petrol rafinerisi de yine burada, Batman’da kuruldu. Türkiye’nin en yüksek graviteli petrolünü de Anadolu’nun bu mümbit coğrafyasından çıkarıyoruz. Batman bu yönüyle petrolcülük tarihimizin hafızasıdır. 2019 petrol ve doğal gaz sektörü açısından olumlu gelişmelere sahne oldu. Sene başında 17.7 milyon varil ham petrol üretim hedefi koymuştuk. Yılın ilk 10 ayında toplam 17.2 milyon varil ham petrol üreterek yüzde 97’lik bir gerçekleşme oranı yakaladık. İnanıyorum ki sene sonuna kadar hedefimize rahat bir şekilde ulaşacağız. Yine bu yıl başında özel sektör ve kamu eliyle açılmasını planladığımız 174 kuyunun Aralık başı itibariyle 143'ünü tamamladık. Burada da yüzde 81'lik bir gerçekleşme oranı yakaladık. Sene sonuna doğru bu oran bir miktar daha yükselecek. Türkiye Petrolleri de bu sene yurt içi üretimde hedeflediğimiz 50 bin varil bandını yakaladı. Aralık ayında da yurt içi, yurt dışı toplamda 150 bin varil üretimle tüm zamanların rekoruna ulaştı. Mutabakat uyarınca bu bölgeleri 2020’de ruhsatlandıracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere, uluslararası aktörlerin bu anlaşma ile Türkiye'nin çizdiği alanlarda onay almaksızın arama, sondaj ya da üretim yapması ya da boru hattı geçirmesi mümkün değil." 

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