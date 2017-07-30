Bakan Demircan: Türkiye'yi dünya üzerinde parmakla gösterilir sağlık merkezi haline getireceğiz (2)

ŞEHİT MEVLİDİNE KATILDI

Samsun’da bulunan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 6 Haziran 2017 günü Hakkari’nin Çukurca İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin askeri araca roketatarlı saldırısında şehit olan 24 yaşındaki bekar Sıhhiye Uzman Çavuş Nejat Yaman'ın Samsun'un Tekkeköy İlçesi’de bulunan babasının evinde düzenlenen mevlide katıldı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, milletvekilleri, protokol üyelelerinin de katıldığı mevlide Bakan Demircan, şehidin babası Turan, annesi Sevim, kız kardeşleri Esra ve Büşra Yaman'a taziyelerini ileterek dua etti. Bakan Demircan, daha sonra partisinin Çarşamba, Salıpazarı, Ayvacık ve Terme ilçe başkanlıkları ziyaretleri için mevlitten ayrıldı.

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