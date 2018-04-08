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Bakan Demircan: Millet iradesinin parlamenter sistemde güçlü yansıyamadığı görüldü

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Samsun 5'inci Gençlik Kolları Olağan Kongresi'nde, "Geçmişte millet iradesinin parlamenter demokrasi sisteminde yeterince güçlü yansıyamadığı görüldü" dedi. Sağlık Bakanı...

Bakan Demircan: Millet iradesinin parlamenter sistemde güçlü yansıyamadığı görüldü

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Samsun 5'inci Gençlik Kolları Olağan Kongresi'nde, "Geçmişte millet iradesinin parlamenter demokrasi sisteminde yeterince güçlü yansıyamadığı görüldü" dedi.
Sağlık Bakanı Demircan, AK Parti Samsun 5'inci Gençlik Kolları Olağan Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Demircan, Türkiye'nin, mazlumların umudu olduğunu ve insanlığın vicdanını temsil ettiğini söyledi. Demircan, Türkiye'nin milyonlarca sığınmacıya huzur, barış, kardeşlik içinde sahip çıktığını vurguladı. Teşkilat üyelerinin 2019 seçimlerine hazır olması gerektiğini belirten Bakan Demircan, "Geçmişte millet iradesinin parlamenter demokrasi sisteminde yeterince güçlü yansıyamadığı görüldü. Milletimize sorduk, 'Bundan sonra bu sistemi cumhurbaşkanlığı sistemi olarak yürütelim mi?' dedik. Milletimiz, 'Evet' dedi. Şimdi milletimizle birlikte 2019 seçimleriyle bu sistemi inşa edeceğiz ve hayata geçireceğiz" diye konuştu. 
Sağlık Bakanı Demircan, konuşmasının ardından kongreden ayrıldı. Büyükşehir Belediyesi Atlı Binicilik Tesisleri'ne geçen Bakan Demircan, Vali Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile birlikte tesisi gezdi. Başkan Yılmaz, Bakan Demircan'a tesisi anlatıp, yapılan aktiviteler hakkında bilgi verdi.

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