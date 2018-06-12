Bakan Demircan'dan, şehir hastaneleri eleştirilerine tepki

SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, muhalefetin şehir hastaneleri eleştirilerine cevap vererek, "Neymiş şehir hastanelerinde hasta garanti sayısı varmış, yüzde 70 hasta garantisi veriliyormuş yatırımcı firmaya. Karalama kampanyası yürütüyor. Bunu kınıyoruz" dedi.

Bartın Şiremirçavuş Mahallesi'nde yapılacak 400 yataklı devlet hastanesinin temeli Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın katıldığı törenle atıldı. Ahmet Demircan törende yaptığı konuşmada, "2002’de sağlık hizmetlerinin ne durumda olduğunu anlatmaya gerek yok ama gençlere hatırlatmak lazım. Gençlerin o gün yaşananlardan haberi yok. Tüm Türkiye'nin ambulans sayısı sadece 560 küsurdu. Bugün Türkiye'nin 6 bin tane kara ambulansı var. 19 tane hava ambulansı var. Bir Alman vatandaşı Türkiye'de kaza geçirince Alman hükümeti ya da sigorta şirketi oradan uçak gönderir, hastasını, yaralısını buradan alıp, Almanya'ya getirirdi. Ve biz imrenerek bakardık. Bugün Türkiye'nin 4 tane ambulans uçağı, ülkenin belli noktalarında her an hazır, bir şekilde yaralılarımızı ve hastalarımızı nakletme işlemini yerine getiriyor. 2002'de Türkiye'nin sahip olduğu nitelikli hasta yatağı sayısı 18 bindi. Bugün 130 bini geçmiş durumdayız. Nitelikli yatak dediğimiz tek veya iki kişilik odalar. Türkiye'nin yoğun bakım yatak sayısı 2 bin 214'tü. Bugün 36 bin 500 tane yoğun bakım yatağımız var. Bu ulaştığımız rakam Avrupa normunun üst rakamıdır" dedi.

SAĞLIK TURİZMİ

Türkiye'nin sağlık turizminde iddialı bir yola çıktığını ifade eden Demircan, "Sağlık turizmi alanında Türkiye iddialı bir şekilde yola çıkmaktadır. Sağlık altyapısını tümüyle yeniledikten sonra vatandaşımızın hizmetlerinin görülmesinden artan kapasitemizi, sağlık turizmi için elbette kullanacaktır Türkiye. Şu anda sağlık turizminden, ülkemizin yıllık 4 milyar dolar civarında sağlık turizminden geliri vardır. 2023 hedefi 20 milyar dolardır. Türkiye'de sağlık altyapısı tümüyle yenilenmek üzere. Türkiye'de önümüzdeki 5-6 yıllık süre içinde sağlık altyapısı tümüyle yenilenmiş olacak. Artık Türkiye'de önümüzdeki 10 yıllar içerisinde sağlık yatırımlarını artık ikinci planda görecek. Çünkü yatırımları tamamlamış olacak" diye konuştu.

ŞEHİR HASTANELERİ

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, muhalefetin şehir hastaneleri konusundaki eleştirilerine de değinerek, şöyle dedi:

"Şimdi tutturmuş bir şehir hastaneleri karalama kampanyası. Birileri öyle yapıyor ve sürekli bir şeyler söylüyor. Neymiş şehir hastanelerinde hasta garanti sayısı varmış, yüzde 70 hasta garantisi veriliyormuş yatırımcı firmaya. Buna nasıl inanıyor, kendi sözüne anlamak mümkün değil? Rakamları doğru vermiyorlar. Çarpıtıp veriyorlar herhalde kendisine. Etrafında bilgi verenleri de gözden geçirmesini tavsiye ediyorum. Arkadaşlar elbette ki bazı hizmetlerin hesaplanmasında bir ortalama rakam öngörüsü ile siz hizmet yaparsınız. Şehir hastanesi değil, normal devlet hastanesinde de biz hizmet alıyoruz, hizmet satın alıyoruz. Mesela bazı cihazları kendimiz almıyoruz ve o cihazlardan hizmet satın alıyoruz. Elbette ki onlarla fiyatlar üzerinde bir karar oluşturulması için ne yapılacak ortalama bir hizmet, ortalama bir işlem rakamı baz alınacak. Bu yüzde 70 dediği budur. Mesela hastane temizlik ihalesini yapacaksınız, temizlik ihalesini hastanenin o günkü trafiği, insan trafiği ve hastane trafiği üzerinden hesaplarsınız. Bunu sanki hasta garantisiymiş gibi kendisine söylüyorlar ve bunun üzerinden karalama kampanyası yürütüyor. Bunu kınıyoruz. Gereken cevabı milletimiz elbette verecek. Öte yandan şehir hastanelerinin büyük olduğundan şikayet ediyor. Evet, büyük. Hastanelerimiz milletimizin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı şekilde dizayn ediliyor ama normalden, standarttan büyük değil. Standart neyse o şekilde hizmet verecek şekilde dizayn edilmiş durumda. Vatandaşımız arabasıyla geldiğinde arabasını park edecek, valesi bile olacak."



FOTOĞRAFLI