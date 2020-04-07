Bakan, Coronavirüs ile ilgili yeni tedbirleri açıkladı!

Coronavirüs ile ilgili sayılar her geçen gün artarken, alınan tedbirlerle ilgili de gelişmeler var. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, coronavirüsü (Covid-19) hastalığının en çok etkileyebileceği kesimler arasında bulunan evsiz, işsiz ve kimsesiz kişilerle ilgili yeni tedbirler aldıklarını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçiuk Bakanlığın “Evsizlere Konaklama Projesi”ni başlattıklarını kaydederek projenin İl Müdürlüklerince gerçekleştirileceğini kaydetti. Bakan Selçuk, 81 İl Müdürlüğü'nün alacağı önlemleri şöyle sıraladı: