Bakan Çelik: Yavaşlatılmış bir soykırım uygulanıyor

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - AVRUPA Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Myanmar'da Müslümanlara yönelik yavaşlatılmış bir soykırım uygulandığını söyledi.

Bakan Ömer Çelik, Sabancı Merkez Cami'de Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve binlerce Adanalı ile birlikte bayram namazını kıldı. Namazın ardından cami çıkışında açıklamada bulunan Bakan Çelik, tüm İslam aleminin ve bütün Türkiye'nin Kurban Bayramı'nı kutladı. Arakanlı Müslümanlara insanlığın gözü önünde, tüm uyarılara rağmen yavaşlatılmış bir soykırım uygulandığını dile getiren Bakan Çelik şöyle konuştu:

"Eline silah almamış, teröre bulaşmamış masum insanlar sadece Müslüman oldukları için, burada yaşayan Budist rahipler ile işbirliği yapan çeteler tarafından, askeri unsurlar tarafından zulme, katliama tabi tutuluyorlar. Bangladeş'e geçmeye çalışıyorlar olmuyor, nehirlerde hayatlarını kaybediyor küçücük çocuklar. Dünyanın, Suriye faciasını gördükten sonra Myanmar faciasına daha duyarlı olmasını beklerdik. Fakat maalesef bu duyarlılığı göremiyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantıya çağırıldı ama bir tek görebildiğimiz kadarıyla sayın Cumhurbaşkanımızın, Türkiye'nin gayreti dışında güçlü bir gayret hiçbir yerde yok. Bilhassa bu bayramda dualarımız, kalbimiz, tüm halkımızla, devletimizin tüm imkanlarıyla beraber Arakanlı Müslümanların yanında. İnşallah önümüzdeki bayramda Arakanlı Müslümanların başına gelenlerinin hepsinin geride bırakıldığı bir döneme girmiş oluruz."

Bakan Çelik, açıklamanın ardından camiden cıkan vatandaşlarla bayramlaştı.

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