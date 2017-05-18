Bakan Çelik: Masada müttefik, sahada münafık

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN’da katıldığı programda konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, “Onlar kendilerini aynada görsünler. Masada oturuyorsunuz müttefik. Sahaya iniyorlar münafık. Münafığın ne demek olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ne demek ikiyüzlülük. Yani sahada ikiyüzlülük yapacaksın, masaya oturduğun zaman masada müttefiklikten bahsedeceksiniz. Geçmiş dönem neler yaptıklarını biliyoruz. Onun için bizim bizden başka dostumuz olmadığını bilerek geleceğe doğru yürümemiz gerekiyor” dedi.

Bakan Faruk Çelik, çeşitli açılış ve toplantı programlarına katılmak üzere Samsun’a geldi. Bakan Çelik ilk olarak Tohum Sertifikasyon Test Merkezi ve Karadeniz Araştırma Enstitüsü Açılışları programına katıldı. Bakan Çelik, yeni yapılan merkezlerin açılış kurdelesini kestikten sonra Tohum Sertifikasyon Test Merkezi’ni gezerek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bakan Çelik, daha sonra İlkadım İlçesi’nde bulunan Doğupark’taki alanda düzenlenen 2’inci Yerel Tohum Bulaşması programına katıldı.

Burada konuşma yapan Bakan Çelik, çiftçiliğin önemini anlatarak “Tarım ayağa kalkmadan Türkiye’yi ayağa kaldıramazsınız. Onunun için bu işin merkezinde çiftçi kardeşlerimiz üretici kardeşlerimiz var. Binlerce yıl geçti tarım hiç eskimedi. Her şeyin modası geçti ama tarımın modası geçmedi" dedi. Tarımın stratejik bir alan olduğunu kaydeden Bakan Çelik, " 800 milyon insan aç dünyada ekmek bulamıyor. 39 ülkede açlık var. 80 ülkede suya ulaşamıyor insanlar. Aç karınları doyurmak mümkün ama açgözlüleri doyurmak mümkün değil maalesef. 2030 yılı için diyorlar ki, 700 milyon insan yerinden yurdundan kalkacak başka yerlere sığınacak" diye konuştu.

Bakan Faruk Çelik, 16’ıncı yüzyıldan 19’uncu yüzyıla kadar 10 milyon Afrika’nın köleleştirildiğini dile getiren Bakan Çelik, şöyle dedi:

"Şimdi de açlarla mültecilere el uzatacağına terörist ve darbecilere el uzatıyor bu sözüm ona gelişmiş ülkeler. Aç insanlara, çaresizlere el uzatmıyorlar. Dün sömürdüler bu günde maalesef terörist ve darbecilere el uzatır noktaya geldiler. Bize kimse Samsun’dan demokrasinin merkezi şehirlerimizden sesleniyoruz. Kimse insan hakları hukuk dersi demokrasi filan vermeye kalkmasınlar. Onlar kendilerini aynada görsünler. Masada oturuyorsunuz müttefik. Sahaya iniyorlar münafık. Münafığın ne demek olduğunu biliyorsunuz değil mi? ne demek ikiyüzlülük. Yani sahada ikiyüzlülük yapacaksın masaya oturduğun zaman masada müttefiklikten bahsedeceksiniz. Geçmiş dönem neler yaptıklarını biliyoruz. Onun için bizim bizden başka dostumuz olmadığını bilerek geleceğe doğru yürümemiz gerekiyor.”

Bakan Çelik, konuşmasının ardından düzenlenen proje yarışmalarında dereceye giren kadın çiftçilere ödüllerini verdi.

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