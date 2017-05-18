Bakan Çelik: Masada müttefik, sahada münafık (2)

BAKAN ÇELİK: TÜRKİYE CUMHURİYETİ GECEKONDU DEVLETİ DEĞİLDİR

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin yeni hizmet binası açılış törenine katıldı. Bakan Faruk Çelik burada yaptığı konuşmada ülkenin hassas bir dönemden geçtiğini belirterek, "Kritik bir süreçten geçtiğimizi unutmayalım. Devlet çeşitli kesimler tarafından, gördüğünüz, görmediğiniz kesimler tarafından kuşatılmak istediği bir sürecin içinden geçtiğimizi, terör örgütlerinin Türkiye’ye saldırmak için vardiya usulü birbirlerini kullandığını unutmayalım. Bu süreçlerden çıkış ancak ve ancak ahilikle, birlikle, beraberlikle, dayanışmayla ve birbirimize sahip çıkmakla aşacağımızı unutmamalıyız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gecekondu devleti değildir" dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin sıradan bir devlet olmadığını söyleyen Bakan Çelik, şöyle devam etti:

"TOPRAĞIMIZI NE SELE, NE YELE NE DEDÖZ DİKEN ELE VERECEĞİZ"

"Kimse duyduk duymadık demesin. Herkes bilsin ki bu devlet 2000 yıllık devlet geleneği olan bir devlettir. Bu devlette 900 yıllık esnaf geleneği var. Bu devlette 700 yıllık imparatorluk geleneği var. Bu devlette 94 yıllık cumhuriyet deneyimi var. Bu sıradan bir devlet değil. Onun için 3-5 çapulcunun bizi yıldıramayacağını dosta, düşmana ve herkese anlatmamız, herkesin de bilmesi gerekiyor. Güzel bir coğrafyadayız. ‘Öyle güzel ki coğrafya ki verilmeyecek şeyler vardır. Şan gibi, şeref gibi, namus gibi, Kars gibi, Ardahan gibi’ diyor şair. Bizden toprak isteyenlere karşı böyle haykırıyorlar. Şan, şeref, namus verilir mi? Verilmez, Bu aziz şehit kanlarıyla ıslanmış olan topraklar da kimseye verilmez. Böyle kutsal bir topraklarda yaşıyoruz. Onun için toprağımızı ne sele vereceğiz ne yele vereceğiz ne de göz diken ele vereceğiz. Bunu herkesin bilmesinde yarar var. Birileri fason devlet kurma ve Türkiye’yi rahatsız etme derdindeler. Bunda da başarılı olmaları mümkün değil. Başkalarının bu ülkeye başka bir elbise biçme imkanı hiçbir zaman olmayacaktır."

Bakan Faruk Çelik konuşmasının ardından açılış kurdelesin keserek binayı gezdi. Ardından Samsun İli Tarım Sektörü Ortak Akıl Toplantısı'na katılan Bakan Faruk Çelik'in burada yaptığı selamlama konuşasının ardından toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.

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