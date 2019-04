Bakan Çavuşoğlu: Terör örgütlerine verilen her silah, bizim için ciddi bir tehdittir

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütlerinin tümüyle mücadele ettiklerini ve mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, "Suriye'ye getirilen her silah Suriye'nin istikrarı için tehlikelidir ve terör örgütlerine verilen her silah, bizim için de ciddi bir tehdittir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Didier Reynders ile bir araya geldi. İlk olarak basına kapalı bir görüşme gerçekleştiren Çavuşoğlu ve Reynders, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, iki ülke arasında değerlendirilmesi gereken birçok mesele olduğunu belirterek bugün birçoğunu gözden geçirdiklerini söyledi.

'EN ÇOK ETKİLENENLER, AVRUPA'DA YAŞAYAN TÜRKLER'

Son zamanlarda özellikle Avrupa ülkelerinde, dışarıdan gelen imamlara karşı bir akım olduğunu belirterek, buna karşı ortak uzlaşıya varılması gerektiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

''Belçika'da yaşayan Türkleri, iki ülke arasında köprü olarak görüyoruz. Avrupa'da yaşayan tüm vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelere entegrasyonuna önem veriyoruz. Türkçenin de en iyi şekilde öğretilmesi gerekiyor. Gerçek İslam'ın doğru bir şekilde öğretilmesi de önemli. Bugün Belçika'da, Avrupa'da radikalleşen bir Türk yok. Bunun gerçek sebebi vatandaşlarımızın dil eğitimini Diyanet İşleri Başkanlığımızın oradaki kuruluşları sayesinde, bizim gönderdiğimiz imamlar tarafından öğretilmesidir. Zaten bizim sistemimiz radikalleşmeye karşı. Son zamanlarda özellikle Avrupa ülkelerinde, dışarıdan gelen imamlara karşı bir akım var. Ülkeler kendi kararlarını alabilirler ama bu ortak bir sorun ve buna çare bulmamız lazım. Biz, o ülkelerde görev yapacak imamların o ülkede eğitilmesine de varız. Bu konuda ortak çalışmamız gerekiyor. Bir tane bile radikalleşen Türk olmamasına rağmen, İslam düşmanlığından en çok etkilenenler de Avrupa'da yaşayan Türkler. Buna birlikte bir çözüm bulmamız gerekiyor.''

'REFORM TÜRKİYE'NİN ÖNCELİĞİDİR'

Daha sonra Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği için adaylığını açıklayan, Belçika Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Reynders'e başarılar dileyen Bakan Çavuşoğlu, artık parlamenter mecliste değerler yerine ideolojilerin hakim olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Maalesef parlamenter meclis, eski bildiğimiz parlamenter meclisten çok uzak. Değerler yerine ideoloji hakim oldu. Birlikte kenetlenerek var olan sorunları aşabiliriz. Hem reform sürecine hem şu anda yaşadığımız sorunların çözümüne Türkiye olarak katkı sağlayacağız. 'Yargı Reformu Stratejisi'ni Adalet Bakanlığımız bizlerin de desteğiyle hazırlıyor. İlk çerçeveyi Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'yle de paylaştık. Reform Türkiye'nin önceliğidir. Önümüzdeki süreçte hem AB ile hem Avrupa Konseyi'yle bu anlamda iş birliğimizi sürdüreceğiz."

'TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ’

Belçika'daki bazı mahkemelerin PKK'yı aklamaya çalıştığını dile getiren Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, terör konusunda çok hassas olunması gerektiğine işaret ederek, şöyle dedi:

"Savcılar PKK'nın terör listesinde kalmasını istiyor ama maalesef siyasi akımlara meyil gösteren hakimlerin bu konudaki tutumlarının farklı olduğunu görüyoruz. Terörle ilgili konularda hassas olmamız lazım. Bugün FETÖ ve PKK'nın Avrupa ülkeleri tarafından desteklenmesi doğru bir şey değildir. Biz terör örgütlerinin hepsiyle mücadele ediyoruz ve mücadelemizi sürdüreceğiz."

'ULUSLARARASI FORUMDA ÇOK YAKIN İŞ BİRLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Belçika Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Didier Reynders ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Belçika'daki Türk iş insanlarının yatırımlarını yapması, iki ülke arasındaki yakın temas için çok önemli. Herhangi bir ayrım yapılmaksızın mücadele yapmamız lazım. Belçika'daki mart ayında meydana gelen terör saldırısının hemen ardından Türkiye'nin desteğini aldık. Uluslararası forumda da çok yakın bir iş birliği gerçekleştiriyoruz."

'TERÖR ÖRGÜTLERİNE VERİLEN SİLAH CİDDİ TEHDİT'

Çavuşoğlu ve Reynders, konuşmaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, Türkiye ve ABD'nin gelecek zamanlardaki ilişkilerine yönelik bir soruya şu cevabı verdi:

"Bugüne kadar ABD ile ilişkilerimizi olumsuz etkileyen unsurlardan bir tanesi, ABD'nin YPG'ye verdiği destek. Özellikle silah desteği. Bugün çekilme kararı almıştır. Birlikte koordine etmeye çalışıyoruz. Bir görev gücü oluşturduk. Bu görev gücü üç defa bir araya geldi. Karşılıklı tekliflerimizi değerlendiriyoruz. Öyle görünüyor ki ABD, belli sayıda askerlerini bırakmak istiyor, özelikle güneyde. İran'ın bir koridor oluşturmasına karşı olduklarını da söylüyorlar. Bugün Suriye'ye getirilen her silah Suriye'nin istikrarı için tehlikelidir ve terör örgütlerine verilen her silah, bizim için de ciddi bir tehdittir. ABD'nin çekilme sürecinde birlikte çalışıyoruz. ABD'nin İran yaptırımları sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir konu değil. Biz yaptırımların her türlüsüne karşıyız. Yaptırımlardan bir sonuç alınamayacağını gördük. ABD'nin yaptırımına, AB karşı olduğunu söyledi. Şu anda bu yaptırımlardan etkilenen birçok ülke var. Biz, hukuk kuralları üzerinde kurulan bir uluslararası sistemi ve çok taraflılığı destekliyoruz. Bir ülkenin bunu tek başına bozarak aldığı kararlara herkesin uyması yönünde baskı yapması, uluslararası hukuk sistemini zedeliyor ve tehlikeye atıyor. Bu hem tehlikeli hem gerçekten uluslararası diplomatik olgunluğa yakışmayan bir hareket. Neden tüm ülkeler senin tek taraflı aldığın kararlara uymak zorunda. AB ülkelerine hatta NATO müttefiklerine yönelik de buna benzer baskıların geldiğini görüyoruz. ABD'nin yaptırım kararlarına karşıyız."