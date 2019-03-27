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Bakan Çavuşoğlu, Tekirdağ'ın ilçelerinde esnafı ziyaret etti

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Muratlı ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelip, esnafı ziyaret etti, deri fabrikası işçileriyle yemek yedi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bu akşam partisinin...

Bakan Çavuşoğlu, Tekirdağ'ın ilçelerinde esnafı ziyaret etti
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Muratlı ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelip, esnafı ziyaret etti, deri fabrikası işçileriyle yemek yedi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bu akşam partisinin düzenlediği mitinge katılacak olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, miting öncesinde Çerkezköy ilçesinde temaslarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, beraberinde AK Parti İl Başkanı Mülayim Kuru, İlçe Başkanı Ümit Kök ve Cumhur İttifakı Çerkezköy Belediye Başkan adayı Süleyman Kozuva ile birlikte Kızılpınar Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi. Esnafın sorunlarını dinleyen ve fotoğraf çektiren Çavuşoğlu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 
Mahalleden ayrılan Çavuşoğlu, seçim otobüsü ile ilçe merkezine giderek belediye meydanında bulunan seçim ofisinde vatandaşlarla bir araya geldi. Canlı yanından Antalya Korkuteli'ndeki mitinge bağlanan Çavuşoğlu, "Sizlere Çerkezköy'den hitap ediyorum. Sizlerle olmak isterdim. Çalışmalara katılmak için geldik. Tekirdağ milletvekilleri, il başkanı ve ilçe başkanları adaylarımızın tüm kardeşlerimizin sizlere selamı var. Orada bulunan tüm arkadaşlarımıza, Ömer İşlek kardeşimize sevgilerimizi gönderiyoruz. İnşallah bu gece Korkuteli'nde olup çorba ve çay içmeye geleceğim. Telafi etmek istiyoruz. Ömer İşlek'e sahip çıksınlar. Cumhur İttifakı'nın Korkuteli'ndeki adayı Ömer İşlek'tir. Hepimiz arkasındayız. Enerji bakanımız sizlere müjde verdi. En kısa zamanda doğal gazı ilçemize getireceğiz" dedi.
Seçim ofisinde partililer ile birlikte çay içen Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Atatürk Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Ergene ilçesinde bir deri fabrikasına giderek, işçilerle yemekte yedi. Çavuşoğlu, ardından da Muratlı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, Çorlu ilçesinde ise göçmen dernekleriyle bir araya gelip, partisinin düzenlediği mitinge katılacak.

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