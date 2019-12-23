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Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda...
POLİTİKA 23.12.2019, 18:22
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştüğü belirtildi. Görüşmede, İdlib ve Libya konularının ele alındığı bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştüğü belirtildi. Görüşmede, İdlib ve Libya konularının ele alındığı bildirildi.
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