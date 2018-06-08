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Bakan Çavuşoğlu: Kandil'de teröristlerin tepesine bineceğiz (4)

RAYLI SİSTEM TEMELİ ATTI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez Belediyesi önünde düzenlenen 3'üncü Aşama Raylı Sistem Hattı'nın temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Çavuşoğlu,...

Bakan Çavuşoğlu: Kandil'de teröristlerin tepesine bineceğiz (4)

RAYLI SİSTEM TEMELİ ATTI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez Belediyesi önünde düzenlenen 3'üncü Aşama Raylı Sistem Hattı'nın temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Çavuşoğlu, yoğun dış politika izlediklerini söyledi. Antalya'ya geldiğinde devletin yaptığı hizmetlerin temelini atmaktan ve açılışını yapmaktan başının döndüğünü söyleyen Çavuşoğlu, "Dünyaya yetişiyoruz ama Antalya'daki hizmetlerin açılışına yetişemiyoruz" dedi.
'TÜRKİYE'NİN ŞAHA KALKMA ZAMANI'
Antalya'ya yapılan yatırımları anlatan Çavuşoğlu, yeni raylı sistemin çok sayıda vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi. Başkan Menderes Türel'in ilk döneminde çok eleştirildiğini kaydeden Çavuşoğlu, ancak şimdi herkesin kullandığını aktardı. Çavuşoğlu, "Şimdi başkan projelerinde referandum yapıyor. Yüzde 90'ın üzerinde evet oyu çıkıyor. Turizmin başkentinde raylı sistem büyüyor. Biz Antalyamız ve Türkiyemiz için çalışıyoruz. 24 Haziran'dan sonra da büyük projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin şaha kalkma zamanıdır" diye konuştu.
Konuşmasının ardından temel atma törenine geçildi. Bakan Çavuşoğlu, projeyi hayata geçirecek firmanın sahibi ile sahnede pazarlık yaparak, projenin 3 ay daha erken yapılması konusunda anlaşmaya vardı. Tören, butonlara basılması ile sona erdi.

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