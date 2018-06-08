Bakan Çavuşoğlu: Kandil'de teröristlerin tepesine bineceğiz (2)

'AVRUPA'DA KENDİSİNDEN OLMAYAN HERKESE NEFRET OLUŞMAYA BAŞLADI'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Kemer ilçesini ziyaret etti. Mevlüt Çavuşoğlu, Göynük Mahallesi'nde pazar ziyaretinde esnaf, vatandaş ve turistlerle bir süre sohbet etti. Ardından Seçim Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, Dünyada son yıllarda gerçekleştirilen 10 mega projenin 6'sını Türkiye'nin gerçekleştirdiğini, daha büyük projeleri hayata geçirmek için yeniden yetki istediklerini söyledi. 24 Haziran'ın Türkiye tarihinin en kritik seçimi olduğunu belirten Çavuşoğlu, 16 senedir Türkiye'yi kalkındırırken Antalya ve Kemer'i ihmal etmediklerini, Kemer'in hastane, hükümet binası gibi sorunlarını çözdüklerini ve çözmeye devam edeceklerini kaydetti.

'FETÖ'NÜN DARMADAĞIN ETTİĞİ YARGIMIZI TOPARLIYORUZ'

Darbeleri yendiklerini, tüm engelleri aştıklarını, terörle mücadelenin en iyisini içeride ve dışarıda verdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Ülkenin huzuru, bölgenin huzuru için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Suriye'deki sorunun çözümü için de biz çalışıyoruz. 24 Haziran'dan sonra çok farklı bir Türkiye olacak. Hükümet güçlü olacak, hızlı kararlar alınacak, hızlı uygulanacak. Meclis çok güçlü olacak. Bundan sonra yasa tasarılarını sadece milletvekilleri hazırlayacak. Hükümeti de denetleyecek. Kurumlar güçlü olacak, birbirini denetleyecek. FETÖ'nün bozduğu, darmadağın ettiği yargımızı toparlıyoruz. Sadece adalet sarayları yapmak yetmez, adaleti tarafsız, bağımsız yapmak ve daha da güçlendirmemiz lazım. Güçler ayrılığı ve güçler arasındaki dengeler. Tüm kurumlarımız güçlü olacak. O yüzden seçim çok önemli."

AVUSTURYA'NIN CAMİLERİ KAPATMA KARARI

Avrupa'da kendisinden olmayan herkese nefret oluşmaya başladığına dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, Avusturya hükümetinin 7 camiyi kapatma kararına da tepki gösterdi. "Avrupa'da göçmene nefret, Museviye nefret ve İslam düşmanlığı var" diyen Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"İslam düşmanlığı ve Türkiye düşmanlığı, ikisi birleşti. Bu ikisinin birleşmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedef oldu. Avusturya eski Dışişleri Bakanı yeni Başbakan Sebastian '7 camiyi kapatacağım, imamları sınır dışı edeceğim' diyor. Zaten bu şahsın ırkçı olduğunu biz biliyoruz. Dışişleri Bakanlığında da kendisini yakından tanıdık ama ırkçı bir siyasetçi olduktan sonra kendisiyle aramıza mesafe de koyduk. Şimdi ise 'camileri kapatacağım' diyor, sudan bahanelerle. Bu işte, bazı ülkelerin ve siyasetçilerin ırkçılıkta ve İslam düşmanlığında nereye geldiğinin göstergesidir."

'MERKEZ SAĞDAN GELEN BİR ŞAHSİYET'

Başbakan Sebastian'ın aşırı sağ partiden gelen bir şahsiyet olmadığını merkez sağ partisinden geldiğini kaydeden Mevlüt Çavuşoğlu, "Ben sizlere 'merkez sağdaki siyasetçiler de artık bu tarafa doğru kaymaya başladı' diye söylüyorum. Ben kendisine Dışişleri Bakanı iken sordum. 'Sebastian senin ülkende radikalleşen terör örgütlerin katılan bir tane Türk var mı?' diye. 'Yok' dedi. Bu neden biliyor musun? 'Diyanet İşleri Başkanlığımız yani ATİB ve Türk imamlarının iş birliğinden dolayı. Bizim eğitim sistemimiz radikalleşme ve terörizme karşı çünkü. İslam barış demektir.' dedim. 'Çok doğru söylüyorsun, bir tane Türk yok. Çalışmaya devam edeceğiz' dedi. Şimdi vakıf kuruluyor orada. Bu vakıfla beraber imamlarımız orada görev yapmaya devam edecek. Bunu arz ediyoruz" diye konuştu.

'SAĞ DUYULU SİYASETÇİLER DE VAR'

Avrupa'da sağ duyulu siyasetçilerin de bulunduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneiss son derece sağ duyulu ve inançlara saygı duyan bir siyasetçi olduğunu söyledi. Kneiss'in göreve başlar başlamaz kendisini aradığına değinen Çavuşoğlu, "Knesss, aradığında, 'Mevlüt ben Türk düşmanı değilim, İslam düşmanı da değilim. Ben derslerimde İslam medeniyetini anlattım. Osmanlı medeniyetinin dünya medeniyetine katkılarını anlattım. Türkiye ile ilişkilerimi düzeltmek istiyorum' dedi. İstanbul'a davet ettim. Böyle siyasetçiler lazım Avrupa'ya" ifadelerini kullandı.

'AVRUPA'YI UÇURUMA GÖTÜRECEK'

Irkçı, kafatasçı, İslam düşmanı siyasetçilerin yarın Avrupa'yı başka uçurumlara götüreceğini de kaydeden Mevlüt Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bugün hedef Müslümanlar. Dün Yahudiler idi. Kanunlar katı olduğu için Yahudi düşmanlıklarını açığa vurmuyorlar. Cezası var. Peki Müslümanlara herkes rahatça saldırabiliyor. Yarın başka hedefler bulur. Eskiden olduğu gibi Protestan, Katolik çatışması başlar. Etnik çatışmalar başlar. Biraz önce söylediğim zihniyetin hayali, rüyası da Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nu kurmak. Avrupa Birliği içinde de herkes kendisiyle dalga geçiyor. Avrupa nerelere, kimlere düştü görüyorsunuz. Böyle siyasetçilerin elinde Avrupa oyuncak oldu. Avrupa'da maalesef liderlik eksikliği de var. O yüzden inşallah tüm bu haksızlıklara karşı biz de dik duruş sergileyeceğiz ve yurt dışındaki vatandaşların da ümmetin de hakkını biz savunacağız."



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