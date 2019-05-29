Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist...
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt YÜKSEL
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt...
Küba ile sağlık işbirliği
Küba ile sağlık işbirliği
TFF Başkan adayları listesi belli oldu
TFF Başkan adayları listesi belli...

Bakan Çavuşoğlu, 'İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılacak

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mekke'de Cuma günü düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı(İİT) 14'üncü Zirve Toplantısı'na katılacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İslam...

Bakan Çavuşoğlu, 'İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılacak
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mekke'de Cuma günü düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı(İİT) 14'üncü Zirve Toplantısı'na katılacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı(İİT) 14'üncü Zirve Toplantısı'nın, 'Mekke-i Mükerreme Zirvesi: El Ele Geleceğe' temasıyla Cuma günü Mekke'de düzenleneceği bildirildi. Zirveye Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Zirvede, Filistin meselesi başta olmak üzere, İslam düşmanlığı ve Müslümanlara yönelik artan nefret söylemleri, aşırıcılık, Müslüman topluluklar ve azınlıkların sorunları gibi İslam alemini ilgilendiren ortak sorunların ele alınması ve bir 'Nihaî Bildiri' kabul edilmesi öngörülmektedir. Ülkemiz 14-15 Nisan 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 13. İslam Zirvesi’yle birlikte üstlendiği ve üç yıldır başarıyla yürüttüğü İİT Zirve Dönem Başkanlığı’nı bu zirvede Suudi Arabistan’a devredecektir."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328