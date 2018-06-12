Bakan Çavuşoğlu: Hedefimiz stratejik ürünler

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni süreçte stratejik ürünler ve yüksek teknolojiyle üretimin öncelikleri olduğunu belirterek, "Dış ticaret dengesini sağlamak ve cari açığı bitirmek için hangi ürünleri ithal ediyoruz ve hangilerini üretiriz. Önceliğimiz bu yeni süreçte, stratejik ürünler" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şubesi üyeleriyle bir araya geldi. Bölgede birçok hizmet yaptıklarını ve Cumhurbaşkanı'nın Antalya'nın, Alanya'nın kıymetini ve önemini bildiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Antalya, Türk ekonomisine gerek tarımda, gerek ticarette, gerek inşaatta ve sanayide, yüksek teknolojik ürünler üretiyor. Bizim önceliğimiz de yeni süreçte stratejik ürünler ve yüksek teknolojiyle üretim. Dış ticaret dengesini sağlamak ve cari açığı bitirmek için hangi ürünleri ithal ediyoruz ve hangilerini üretiriz. Önceliğimiz bu yeni süreçte, hedefimiz stratejik ürünler. Zaten birçoğunu stratejik yatırım kapsamına aldık. Stratejik ürün ille uçak üretmek değil" dedi.

'BÜROKRASİYİ AZALTACAĞIZ'

24 Haziran'ın kritik bir seçim olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Bu seçimin önemini sizler biliyorsunuz. Yeni hükümet sistemiyle ülkemiz şahlanacak. Yeni bir safhaya geçiyoruz. Bürokrasiyi azaltacağız. Kurumlar güçlü olacak, devlet güçlü olacak, millet için var olduğunu unutmayacak. Dünya değişiyor, Türkiye de değişiyor ama baktığınızda çoğu zaman milletin gerisinde kalıyoruz. Mantalite değişikliğini yapamıyoruz. Yılların alışkanlığını değiştirmek çok zor ama yenilikleri hızlı yakalamamız lazım. Milletin gerisinde hizmet ederken geri kalmayalım. Dünyadaki gelişimi yakalayalım ama tüm kurumlarla buna ayak uydurmalıyız. Yeni yatırımlarla bunu sağlayacağız. Meclisimiz daha da güçlenecek. Yasa tasarılarını milletvekilleri hazırlayıp, sunacak. Halkın sorunlarını milletvekilleri daha iyi bilir. Meclisimiz aynı zamanda denetim görevini yapacak" diye konuştu.

ALAADDİN KEYKUBAT FİLMİNİN LANSMANINA KATILDI

İş insanlarıyla toplantısının ardından Alanya Sanayici İş Adamları (ALSİAD) üyeleriyle bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, basına kapalı toplantı yaptı. Ardından Bakan Çavuşoğlu, Alanya'da çekilen ve Alaaddin Keykubat'ın hayatını anlatan Alaadddin Keykubat belgesel filminin tanıtım lansmanına geçti. Burada yapım ekibiyle buluşan Çavuşoğlu'nu, filmin yönetmeni Selman Kayabaşı ile Alaaddin Keykubat'ı canlandıran Burak Hakkı karşıladı. Yönetmen Kayabaşı, "Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu, altyapısını hazırlayan Selçuklu'yu anlatmak istiyoruz. Bu döneme ilgi artıyor. Çekimlerin bir kısmı Alanya'da bir kısmı İstanbul'da gerçekleştirilecek. Desteği için Çavuşoğlu'na teşekkür ederim" dedi.

'SELÇUKLU'YU ZİRVEYE ÇIKARIYOR'

Oyuncu Burak Hakkı, "Alaaddin Keykubat'ı ders kitaplarından biliyorum. İlme, sanata verdiği önemle Selçuklu'yu zirveye çıkarıyor. Sinop'ta yaptığı tersanenin ardından ikincisini Alanya'da yapıyor. Alanya'yı ikinci başkent yapıyor" diye konuştu.

'BİZE NE DÜŞÜYORSA YAPMAYA HAZIRIZ'

Bakan Çavuşoğlu da şöyle dedi:

"Alanya'yı fetheden Keykubat'ın yaşamının Alanya'da çekilmesi bizim içim önemli. Keykubat tarihi kimliğinin dışında önemli devlet insanlarından biri. Bundan dolayı Alanya'da kurulan devlet üniversitesine Alaaddin Keykubat adını verdik. Bundan dolayı ona teşekkürlerimizi sunmak istedik ve isminin Alanya'da bir devlet üniversitesinde yaşamasını istedik. Farklı kaynakçalarda anlatımlar da var ama bazı detayları bu belgeselle beraber, Keykubat'ın bilmediğimiz yönlerini de görmüş olacağız. Bu belgesel için de bu kişiyi canlandıracak olanın Burak Hakkı olması önemli. Kendisinin Alanya ile güçlü bağları var. Kendisi benim dostum. 7 yıldır Alanya'ya gelmiyormuş. Elimizden gelen desteği vereceğiz. Bize ne düşüyorsa yapmaya hazırız."

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