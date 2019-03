Bakan Çavuşoğlu: HDP'yle ittifakımız yok desinler

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şimdi İP'çiler geliyor 'Sayın Bakanım bize terörist diyorsun.' Ben İP'e terörist parti dedim mi? CHP'ye terörist dedim mi? Hayır demiyorum. Ama şunu söylüyorum CHP'nin içinde PKK'lıların cenazesine gidenler var. Yok desinler, var. Peki bu iki parti sözlerimden rahatsız oluyorlar. O zaman çıksınlar, 'Bize böyle söylemeyin bizim HDP'yle bir ittifakımız yok' desinler" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle memleketi Antalya'da, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel ve Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdoğan Enç'in Meydan Kavşağı'ndaki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. AK Parti ve MHP'nin Antalya il ve Muratpaşa ilçe yöneticileri, partililer ve halkın katıldığı açılışta Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Menderes Türel ve Gökçen Özdoğan Enç ile parti yöneticileri halka seslendi.Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Antalya'da MHP ve AK Parti'nin ülkenin ve şehirlerin geleceği için tek vücut olduğunu, davalarını birleştirdiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin, milletimizin bekası ve geleceği için birlikte çalışıyoruz. Elbette yaşadığımız şehirleri ehil insanlara teslim etmek bizim görevimiz. İçinde bulunduğumuz Muratpaşa, Antalya'nın gözbebeği bir yer, ama Muratpaşa Kepez'den geri. Antalya'nın gözbebeği Muratpaşa'ya bu yakışıyor mu, yakışmıyor. Şimdi Muratpaşa'nın tekrar Kepez'in önüne geçmesi Antalya için iyi değil mi? Bunu yapabilecek kişi Gökçe Özdoğan Enç'tir. Kadınlar sizin adayınız" dedi.ÇAVUŞOĞLU: BÜYÜK BİR FIRSAT YAKALADIKBakan Çavuşoğlu kalabalığa, "Önünüze çok güzel bir fırsat çıktı, bu fırsatı değerlendirelim" diye seslenerek, 2009-2014 arasında Antalya'nın 10 sene geriye gittiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Tekrar Antalya'nın o karanlık günlere gitmesine müsaade eder misiniz? İşte o yüzden Menderes Türel'in devam etmesi gerekiyor. Büyükşehir ve ilçe el ele verecek, Muratpaşa'da tüm sorunlar çözülecek. Biz Muratpaşa'da devlet olarak verdiğimiz sözleri tuttuk. Kırcami sorununu Menderes Türel çözdü. İşte söz verdiysen gereğini yapacaksın. Eğer sözünde durmuyorsan o zaman millet seni gönderecek. Bakıyoruz, görüyoruz gerçekten çalışmalara, anketlere büyük bir fırsat yakaladık, bu kadar söyleyeceğim. Eğer seçim gününe kadar böyle çalışırsak bu işi hallederiz" diye konuştu.ÇAVUŞOĞLU: İP'E, CHP'YE TERÖRİST DEMİYORUMTürkiye'nin hedefleri, Büyük Türkiye ve bekası için bu ittifakın kurulduğunu anlatan Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:"O yüzden vatanını, milletini seven insanların kurduğu ittifakla diğer ittifakları bir tutmak bu millete hakarettir. Hele hele içinde teröristlerin olduğu bir ittifakı bizimle kıyaslamak bize hakarettir. Şimdi İP'çiler geliyor 'Sayın Bakanım bize terörist diyorsun.' Ben İP'e terörist parti dedim mi? CHP'ye terörist dedim mi? Hayır demiyorum. Ama şunu söylüyorum CHP'nin içinde PKK'lıların cenazesine gidenler var. Yok desinler, var. Peki bu iki parti bizim sözlerimden rahatsız oluyorlar. O zaman çıksınlar, 'Bize böyle söylemeyin, bizim HDP'yle bir ittifakımız yok' desinler. Ya da 'HDP ile ittifakımız var ama HDP, PKK'yı terör örgütü olarak görüyor' desinler. Ya da 'Bu parti sırtını Kandil'e dayamıyor, o yüzden ittifak yaptık' desinler. Diyemezler, çünkü HDP'nin kendisi diyor, 'Ben sırtımı Kandil'e dayadım' diye. Şimdi var olanı söyleyince niye bozuluyorsunuz? Bu kadar rahatsız oluyorsanız ittifak yapmayın kardeşim. Üstelik Türkiye'yi bölmek istediklerini söyleyenlerle açık açık ittifak yapıyorsunuz, sonra biz bunu söyleyince rahatsız oluyorsunuz. Ezandan da rahatsız oluyorlar. Bu ülkenin ve milletin tüm değerlerinden rahatsız oluyor bunlar."Gökçen Özdoğan Enç, "Mutluyum çünkü sizlerle beraber tüm şer odaklarına karşı beraber yürüyoruz. Mutluyum, çünkü yanımda sizin gibi yüreği mangal gibi insanlar var. Biz yola çıkarken gönül birlikteliği yaptık. Liderlerimiz, 'Pazara kadar değil mezara kadar beraberiz' diyor. Biz 31 Mart'ta bu eşitsizliği bozmaya, hizmeti eşitlemeye geliyoruz" dedi.ENÇ: BİZİ SUSTURAMAZLAR, SUSTURAMAYACAKLARBakan Çavuşoğlu'ndan önce halka seslenen Gökçen Özdoğan Enç, konuşması sırasında CHP'nin müzik çalan seçim aracına tepki gösterdi. "Demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti" sözleri sırasında CHP'nin seçim aracının müzik çalarak geçmesi üzerine Enç, "Bakın yaptıklarına ben burada konuşuyorum ses kısmaya çalışıyorlar ama bizi susturamazlar, susturamayacaklar. Hiç canınızı sıkmayın, moralinizi bozmayın. Bize pranga takıp susturmaya çalışıyorlar ama millet aklı, devlet aklı ne yapıyor, bunları her seferinde sandığın dibine gömüyor. 31 Mart'ta bu 'zillet ittifakını' tüm unsurlarıyla beraber ne yapacağız, sandığa gömeceğiz. Bu seçim maalesef istemesek de beka seçime dönüştü. Madem beka seçimine dönüştü, biz de diyoruz ki 'Ya devlet başa ya kuzgun leşe" dedi.ENÇ: DÜRÜST BELEDİYECİLİK VAAT EDİYORUZDürüst bir belediye vaat ettiklerini dile getiren Enç, "Bunların dertleri var. Bunların kendi kuklalarını oynatanlara dertleri, borçları var. Bizim Allah'tan başka kimseye bir borcumuz yok, o da can borcumuz. Dürüst, hesap verebilir bir belediye vaat ediyoruz. Hem beka sorunumuz var maalesef, birileri mikrofondan kaçırıp Kürdistan hayali kuruyor bu memlekette. Onların bu hayalini sandığa gömmeyen namerttir. Bizim tek bayrağımız var; ay yıldızlı al bayrak. Tek bir ülkemiz var Misakı Milli sınırlarında Türkiye Cumhuriyeti. Bu oyunu bozmak sizin elinizde. Bir oyunuzla bu oyunu bozabilirsiniz" diye konuştu.

