Bakan Çavuşoğlu, Çin'e gidiyor

ANKARA, () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2-3 Ağustos tarihlerinde Çin'e resmi bir ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları İstişare Mekanizması'nın ikinci toplantısı gerçekleştirilecek. Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile ikili ilişkilerle bölgesel ve uluslararası meseleleri ele alacak.