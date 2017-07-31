ANKARA, () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2-3 Ağustos tarihlerinde Çin'e resmi bir ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları İstişare Mekanizması'nın ikinci toplantısı gerçekleştirilecek. Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile ikili ilişkilerle bölgesel ve uluslararası meseleleri ele alacak.
Bakan Çavuşoğlu, Çin'e gidiyor
ANKARA, () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2-3 Ağustos tarihlerinde Çin'e resmi bir ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları...
31 Temmuz 2017 Pazartesi 11:15
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