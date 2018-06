Bakan Çavuşoğlu: Artık söz millette

ANTALYA'da esnaf ziyareti yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarınki seçimler için "Artık şimdi söz millette" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi çalışmaları nedeniyle memleketi Antalya'da, kentin en kalabalık noktalarından 'Kapalıyol' olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi, Attalos Meydanı, Saat Kulesi ve Atatürk Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan Çavuşoğlu'na, Ak Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bazı milletvekili adayları ve partililer eşlik etti. Bakan Çavuşoğlu, esnaf ziyareti sırasında 'Kapalıyol'daki vatandaşlara da karanfil dağıttı. Bir bakkal dükkanına giren Bakan Çavuşoğlu, iş yeri sahibinin isteği üzerine kasaya oturarak müşterilerin satın aldıkları ürünlerin ücretini aldı, para üstünü verdi.

Saat Kulesi önünde gazetecilere açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin her yerinde, her bir şehri ve beldesinde yoğun bir kampanya yürüttük. Yurt dışında da vatandaşlarımız oylarını verdi. Yarın akşama kadar da gümrük kapılarında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız oylarını vermeye devam edecek. Bu saate kadar neler yapacağımızı net bir şekilde vatandaşlarımıza anlattık. Cumhurbaşkanımız ve diğer arkadaşlarımız, bugüne kadar ne yaptıklarını, gelecek vizyonumuz nedir, sadece Türkiye'nin 781 bin kilometresi ile ilgili değil Bakü-Tiflis-Kars gibi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması gibi her alanda sınırlarımızı aşan vizyonumuzu anlattı, ortaya koydu. Diğer adaylar da çıktı konuştu ve neleri yaptırmayacaklarını gayet güzel söylediler. Vatandaşlarımız da bunları gördü. Bu seçim kampanyasında da gördük ki Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti'den başka Türkiye için ortaya proje, gelecekle ilgili bir vizyon koyan aday ve parti çıkmadı. Maalesef öyle. Genellikle retorik ve demogojiden ibaret oldu seçim kampanyaları."

'SÖZ MİLLETİN'

Proje ve Türkiye'nin gelecek vizyonu üzerinde yarışmayı istediklerini belirten Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Ama şimdi söz millette. 'Biz her zaman söz de karar da milletindir' dedik. Yarın sandıkta vatandaşlarımız artık iadesini ortaya koyacak. Bugüne kadar vatandaşımız dinledi, kendi arasında yorumlarını da yaptı. Ama son bir hafta içinde şu soruyu sormaya başladı. 'Ülke için kim çalışır, kim çalışıyor, proje üretiyor. Türkiye'yi geleceğine hedeflerine kim taşır, kim taşıyamaz, kim dirayetli, kim değil. Ekonomi, sağlık, dış politika, eğitim dahil tüm politikalarda ülkeyi kime emanet edebilirim, kime emanet edemem?' diye soruyor. Zaten soruyu sorar sormaz oy vermeyecek vatandaşlarımızın bile ilk söylediği şey şu, 'Oy vermem belki ama Recep Tayyip Erdoğan' diyor. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin oyuyla tekrar cumhurbaşkanı seçilecek ve Türkiye'nin hedeflerine Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları ulaştıracak. Bugüne kadar yaptıklarımız bir başlangıçtı, geçmişe göre iyi ama gelecek için bir başlangıçtı. Artık vakit Türkiye vakti, artık vakit Türkiye'nin şahlanma vaktidir. Biz milletimizin ferasetine, sağduyusuna güveniyoruz ve her zaman milletimiz ne der sadece ona bakarız."



