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Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Pompeo, ABD askeri yetkililerinin YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekildiğine ilişkin mesajını teyit etti. Bakanlıktan...
POLİTİKA 23.10.2019, 01:31
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Pompeo, ABD askeri yetkililerinin YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekildiğine ilişkin mesajını teyit etti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonla görüşmüştür. Pompeo, ABD askeri yetkililerinin askeri makamlarımıza YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekildiğini yazılı olarak bildirdiğini teyit etmiştir" denildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonla görüşmüştür. Pompeo, ABD askeri yetkililerinin askeri makamlarımıza YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekildiğini yazılı olarak bildirdiğini teyit etmiştir" denildi.
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