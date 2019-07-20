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Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada , "Sayın Bakanımız, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmüştür....

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada , "Sayın Bakanımız, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmüştür. Görüşmede ikili meseleler, F35/S400, Suriye, Münbiç, İdlib ve Güvenli Bölge konuları ele alınmıştır" denildi.
 

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