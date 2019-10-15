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Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüştüğü...
POLİTİKA 15.10.2019, 15:59
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede, Barış Pınarı Harekatı ve ABD'li heyetin Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin görüşüldüğü belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede, Barış Pınarı Harekatı ve ABD'li heyetin Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin görüşüldüğü belirtildi.
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