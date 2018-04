Bakan Canikli: Bu coğrafyada Türkiye'yi hesaba katmadan at oynatamazlar

BALIKESİR’de Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı'nda eğitime başlayan 2 bin 103 yeni astsubay öğrencinin yemin töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Türkiye ekonomisiyle, sağlık sistemiyle, demokrasisiyle, savunma sanayisiyle ve ordusuyla güçlüdür. Artık kimse bu coğrafyada Türkiye'yi hesaba katmadan at oynatamaz, proje geliştiremez. Herkes Türk milletinin eğilimlerini dikkate almak ve adımlarını ona göre atmak zorundadır" dedi.

Balıkesir'de, Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı'nda eğitime başlayan 2 bin 103 yeni astsubay öğrenci için yemin töreni düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Mili Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Kara Harp Okulu Dekanı Tufan Gündüz, askeri öğrenciler ve aileleri katıldı. Sancağın yerini alması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını Okul Komutanı Kurmay Albay Gültekin Yaralı yaptı.

'BÖLGEDE ZENGİNLİK VE GÜCÜN EL DEĞİŞTİRMESİ İSTENİYOR'

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ise son dönemlerde küresel ve bölgesel konjonktürde Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgede önemli gelişmeler yaşandığını söyleyerek, gelişmelere dikkat çekti. Binlerce yıldır, Türkiye’nin de içinde bulunduğu topraklarda önemli gelişmeler yaşandığını ifade eden Canikli, "Bu coğrafya, insanlık tarihi kadar eskidir. Tüm bu zenginliklerin paylaşımı ve dönüşümü el değiştirmesi için sınır, maliyet tanımadan birçok aktör binlerce kilometre öteden akın etmektedir. Uluslararası sistemi yeniden şekillendirmek isteyen küresel güçler, bölgesel proje örgütlerinin tek bir amacı vardır. Bu coğrafyada operasyon yapılması ve zenginliklerin el değiştirmesi. Gücü ele geçirmek, imkânları ele geçirmek, daha da güçlenmek, zenginliğin etki alanını kendi merkezine çekmek temel amaçtır. Siyasi, kültürel, askeri ve ekonomik birçok amaca ulaşmak için küresel güçler vicdani, insani, İslami pek çok kavramı elinin tersiyle itebilmektedir. Doğu Guta'da kimyasal vahşete tanıklık ettik. Bölgede çıkar ve güç paylaşımı artış trendine girmiştir. Başka güçler, başka kişiler ve örgütler bölge ile alakası olmayan devletler, kendi dindaşları ile kendi toprağının insanı ile komşusu ile çarpışan silahlı örgütler türemiştir. Vekaleten orada savaşan, kendi vicdanını, insanını bir kenara koyup, binlerce kilometre ötedeki güçler için ölmekte ve öldürmektedir. Bu şartlar altında risk ve tehditlere karşı tam anlamıyla vatandaşlarını güven altında hissetmesi önem arz etmektedir" diye konuştu.

'TÜRK ORDUSU İŞGALCİ GÜÇ DEĞİLDİR'

Terör örgütlerinin Türkiye’nin de içinde bulunduğu coğrafyada yaşam alanlarını genişletme çalışmaları içinde olduğunu belirten Canikli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milleti her zamankinden daha fazla güçlü olmak zorundadır. Ülkemiz risk ve tehditlere karşı mazlum milletlerin limanı olmuştur. Sizler sadece Türk milletinin değil, duaları Türk milleti için yapan mazlum insanların da ümidisiniz. Ülkemiz içeriden ve dışarıdan terör örgütleriyle, abileriyle mücadelesine devam ederken, mazlum milletlerin de sığınağı olmuştur. Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımızın önderliğinde icra ettiğimiz Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtını bütün dünya izledi. Bugün Afrin'de sivil halkın ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü imkanı sunuyoruz. Türk ordusu işgal gücü değildir. Atalarımız sadece adalet ve barış getirmişlerdir."

'AFRİN’DE TSK’DAN KAYNAKLI SİVİL ZAYİAT OLMADI'

Türkiye’nin DEAŞ ve PKK terör örgütleri kontrolündeki toprakların yerel halk tarafından yönetilmesini desteklediğini vurgulayan Bakan Canikli, Afrin’de Kürt, Arap ve Türkmenlerden 20 kişilik yerel bir meclis oluşturulduğunu söyledi. Afrin operasyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kaynaklı sivil zayiat olmadığını belirten Canikli, şunları kaydetti:

"Afrin operasyonunda TSK'dan kaynaklı bir sivil zayiat olmamıştır. Bu bir kahramanlıktır, bu bir mucizedir. Afrin'e bakın, Afrin sapasağlam dimdik ayakta durmaktadır. Rakka'ya, Musul'a bakın, yerle bir tarumar oldu. Binlerce yıllık medeniyet silindi, süpürüldü. Buralarda katliamlar yaşandı. Türkiye'nin etkin ve lider konumda olması ancak en zor şartlarda iyi eğitimli, disiplinli personeliyle mümkündür. Mazisi şan ve şerefli dolu Silahlı Kuvvetlerimiz de şu an burada yetiştirilmektedir. FETÖ'nün hain darbe girişimiyle maddi ve manevi zarar çok büyüktür. Bu eli kanlı hainler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarını ortadan kaldırmaya çalışmışlardır. Bu ülkeyi parçalamaya, içten çökertmeye çalışmışlardır. Ordu-millet dayanışmasını yıkmak istemişlerdir. Eli kanlı, hesapları kirli teröristler en büyük zararı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitim kurumlarına vermek istemişlerdir. Bu nedenle hassas düzenlemeler yaptık. MSÜ'yü kurduk. Sizler TSK'nın gücüne güç katacaksınız. Bu ilgiyi katıldığımız törenlerde görüyoruz. Milletimizin heyecanına, ordusuna olan heyecanına şahit oluyoruz. Kirli oyunlara en güzel cevap bu dayanışmadır."

Bakan Canikli, "Bugün 2 bin 103 astsubayımızın yeminine şahit oluyoruz. Türk milleti her zamankinden daha güçlüdür. Ekonomisi ile sağlık sistemi ile demokrasisi ile savunma sanayisi ile ve ordusu ile güçlüdür. Artık hiç kimse bu coğrafyada Türkiye'yi hesaba katmadan at oynatamaz, proje geliştiremez. Artık herkes Türk milletinin eğilimlerini dikkate almak ve adımlarını ona göre atmak zorundadır" diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından yemin eden astsubay öğrenciler için geçit töreni düzenledi. Tören sonrasında astsubay öğrenciler aileleriyle bir araya geldi.



