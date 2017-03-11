Bakan Bozdağ: Hollanda’da diriltilen faşizm ve nazizm uygulamalarına niçin susuyorlar?





ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Hollanda'nın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçuş izninin iptal etmesine tepki gösterdi.



Adaletd Bakanı Bekir Bozdağ, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla, şunları yazdı:



"Ayrımcılık, ırkçılık, islamafobia ve yabancı düşmanlığı, Hollandalı siyasetçileri, Hollanda hükümetini rehin almıştır. Yazık, hem de çok yazık. Eğer Hollanda hükümeti ve Hollandalı siyasetçiler bu aşırılıklara karşı çıkmazlarsa, yakın gelecekte onlar bile Hollanda’da konuşamazlar. Hollanda hükümetinin yaptığı demokrasi ve insan haklarının mezara gömülmesi ve faşizm ile nazizmin yeniden diriltilmesidir. AB ve Avrupa Konseyi yetkilileri ve insan hakları savunucuları, Hollanda’da diriltilen faşizm ve nazizm uygulamalarına niçin susuyorlar?’’



DHA-Genel - Türkiye-Ankara - Ankara, (DHA)