Bakan Bozdağ: Biz hayır veren teröristtir demiyoruz

Ümit KOZAN/ ANKARA, () - TRT Haber'de soruları cevaplandıran Bakan Bozdağ, FETÖ'nün iadesinin Türkiye – ABD ilişkilerine büyük destek olacağını belirten Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "CHP'nin "İktidar hayırcıların hepsine terörist diyor" iddialarına tepki göstererek "Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu yaptığı siyasi etikle ve ahlakla bağdaşmayacak bir çarpıtmadır. Bir Türkiye’de evet diyenler var, hayır diyenler var. Kim hayır diyor. O zaman hayır diyenleri de bizim saymamız lazım"dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ , ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefon görüşmesinin olumlu geçmesinin Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin iadelere de olumlu yansımasını beklediklerini söyledi. Bakan Bozdağ, "Şahsi kanaatim yeni dönemle yeni bakış açısı ortaya çıkacağı yönündedir. FETÖ’nün iadesi Türkiye ABD ilişkilerine büyük destek olur" dedi. Bozdağ, şöyle konuştu: "Görüşmenin olumlu geçtiğini biliyoruz, Türkiye -ABD ilişkileri üzerinde olumlu yansımaları olacaktır. Masadaki sorunların çözümünde de kendini gösterecektir. CIA bugün Türkiye’de çalışma programı var onu gerçekleştirecek. FETÖ kurucusu yöneticisi terörist Gülen’in iadesi konusu ABD Türkiye arasında en önemli sorunların başında gelmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Başkanın görüşmelerinde yer alan bir konu. Bundan sonra da biz bunun takipçisi olacağız. Şahsi kanaatim yeni dönemle yeni bakış açısı ortaya çıkacağı yönündedir. Yeni Adalet Bakanı da dün senatodan onay aldı. Yeni Adalet Bakanına başarılar diliyorum. Türkiye Adalet Bakanlığı olarak, ABD Adelet Bakanlığı ile FETÖ ve FETÖcülerin iadesi konusunu detaylı görüşmeye takip etmeye devam edeceğiz. Sistemde bir şey yok sadece bakışta, bahane aramak istediğiniz zaman bahane bulursunuz. Esas aramızdaki anlaşma belirleyicidir. Bu anlaşmaya göre Türkiye üzerine düşenleri yapmıştır. Yapması gerekenlerde eksiklik yoktur. Nettir, hep açıktır. Bakış farklı olunca sizin bakışınızla örtüşmeyince orada problem ortaya çıkıyor. İnşallah yeni adalet bakanı ve yeni başkan dönemde bu bakışta da olumlu gelişme olur. FETÖ’nün iadesi Türkiye ABD ilişkilerine büyük destek olur. Bundan sonra yeni adalet bakanı nezdinde de görüşmeye devam edeceğiz."

HAYIR VEREN TERÖRİSTTİR DEMİYORUZ

Bozdağ, CHP'nin "İktidar hayırcıların hepsine terörist diyor" iddialarına tepki göstererek "Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu yaptığı siyasi etikle ve ahlakla bağdaşmayacak bir çarpıtmadır. Bir Türkiye’de evet diyenler var, hayır diyenler var. Kim hayır diyor. O zaman hayır diyenleri de bizim saymamız lazım. Şimdi HDP hayır diyor mu, CHP hayır diyor mu? Diyor. PKK hayır diyor mu? Diyor. DHKPC Hayır diyor mu? Diyor. FETÖ Hayır diyor mu ? diyor. Peki diğer terör örgütlerinin hepsi hayır diyor mu? Hepsi hayır diyor. O zaman biz vatandaşlarımıza bu meseleyi götürürken hayır diyenlere bakın bir de evet diyenlere bir bakın, karar vereceksiniz. Niçin bütün terör örgütleri örgüt üyelerini hayır için seferber ediyorlar. Türkiye’nin milli çıkarlarını PKK düşündüğü için mi hayır diyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi gelirse Türkiye daha güçlü olur demokrasi daha iyi olur diye mi hayır diyor. Şimdi DHKP-C Niye Hayır diyor Türkiye’nin Milli çıkarlar bunu gerektiriyor, Türk Milletinin geleceği bunu gerektiriyor diye mi hayır diyor? FETÖ niye hayır diyor? Ben bunu vatandaşa anlatmak zorundayım. Biz şimdi burada bir kişiyi terörist ilan etmiyorum. Biz hayır veren teröristtir demiyoruz. Bunu kim söylerse çok büyük bir yanlışlık yapar iftira eder. Bu son derece yanlıştır, siyasi etiğe de aykırıdır. Biz diyoruz ki, 'Evet diyen kimlerle hangi safta durduğuna iyi baksın, hayır diyen de hangi kimlerle hangi safta birleştiğine baksın.' Bu, 'hayır' diyene terörist demek değildir. İnsanlarımızın dikkatine getiriyoruz. Bunlar bunu söylüyor. Türkiye'nin milli menfaatleriyle ilgili bir AK Parti'yle PKK'nın hedef birliği yapması mümkün mü? Ülkücüler, MHP üzerine de oyun oynuyor. Bir ülkücü, MHP'li PKK ile aynı ideal için koşacak, çalışacak, ter dökecek, aynı ideal için oy verecek. Bu baktığınız zaman pek makul gözükebiliyor mu?"diye konuştu

MİLLETİN GÖZÜNE BAKARAK YALAN SÖYLÜYORLAR

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni güçlendirdiğini belirten Bakan Bozdağ, muhalefetin tek adamlık yakıştırmalarına da anlam veremediklerini kaydetti. Milletin gözünün içine bakarak yalan söylendiğini belirten Bakan Bozdağ, “Tek adam düşünün parlamento bir araya geliyor, ‘senin görevine son verdim’ diyor.Bu nasıl tek adamlık olacak? Bu günün parlamentosunda bu yetki yok, parlamento güçlendiriliyor. Milletin gözüne baka baka yalan söylüyorlar.” dedi. Ak Parti’nin gücünün zirvesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini’ni gündeme taşıdığını anlatan Bakan Bozdağ, bu konuyu şahıs meselesi olarak değil memleket meselesi olarak gördüklerinin en büyük kanıtının bu olduğunu kaydetti.

YARGILAMALAR LOKAL YAPILIYOR

FETÖ yargılamalarının genel anlamda lokal düzeyli ele aldığını belirten Bakan Bozdağ, bu nedenle dava sayısının çok olduğunu kaydetti. Yargılamalarının soruşturma sürecinde olay nezdinde birleştirildiğini anlatan Bakan Bozdağ, "Cumhuriyet Başsavcılıkları iddianameleri lokal düzenliyorlar olay olay birbiriyle irtibatınet olanları birleştiriyorlar. Lokal olmasının faydası şu: Hızlı hızlı yargılama için önemli, yeteri kadar savunma yapılabilmesi yani adil yargılama için önemli, delillerin rahat toplanması ve objektif değerlendirilmesi doğru karar verilmesi bakımından son derece önemli." Dedi. Mahkeme bunu çok rahat değerlendirir ve hızlı karar verir. Geçmişte birleştirmelerle gerçekle yalan birbirine karışabiliyor adalet de şaşabiliyor. Yüzlerce sanık var, onların yakınları var. O salonun yönetimi de zor. Sanıkların kendilerini anlatması, sevk ve idare bakımından da zorluklar var. Yeni tercih edilen yöntemle bunlar daha rahat daha iyi bir biçimde yapılacaktır.

3 HAZİRAN’DA 2750 HAKİM SAVCI ALINACAK

FETÖ bağlantısı tespit edilen hakim ve savcıların meslekten uzaklaştırıldığını fakat yeni hakim ve savcılar göreve başladığı için vatandaşın adliyelerde sorun yaşamadığını belirten Bakan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Oluşan açık süratli bir şekilde kapatıldı. İşlerde bir aksamaya meydan verilmedi. Şu anda da sıkıntı yok. Bu yıl 3 Haziran’da da 2 bin kişi mezunlardan, 750 de avukatlardan hakim savcı alımı için sınav yapacağız. Hukuk son sınıfta okuyan öğrencilerimiz endişe etmesin. Eylül –Ekim- Kasım gibi bir sınav daha yapmayı planlıyoruz" dedi.