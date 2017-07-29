Bakan Bak: Ülkemizin manevi değerlerle kuşatılmış gençlere ihtiyacı var

Muhammet KAÇAR/ RİZE, () - GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de katıldığı Hafızlık İcazet Merasimi'nde yaptığı konuşmada, "Ülkemizin manevi değerlerle kuşatılmış gençlere ihtiyacı var" dedi.

Yenişehir Spor Salonu'nda Rize Müftülüğü'nce düzenlenen ve 54 Kuran Kursu'ndan 304 hafızın yer aldığı İcazet Merasimi'ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burada yaptığı konuşmada sözlerine, 'Sizin en hayırlınız Kuran'ı öğrenen ve öğreteninizdir' hadisi ile başladı. 'Ülkemizin manevi değerlerle kuşatılmış gençlere ihtiyacı var' diyen Bak, "Bunun örneklerini 15 Temmuz'da gördük. Şair ne güzel söylemiş; 'Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var, Ulusun, korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar.' Kuran'ı okuyup anlamak ne güzel. Bizim rehberimiz Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamak. Kuran'ı ezberleyen hafızlar artık manalarını anlayarak anlatmaları gerekir" dedi ve hoca ve hafızlara teşekkür etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nü de ziyaret eden Bakan Osman Aşkın Bak, burada halk oyunları ekibinin gösterileri ile karşılandı. Bir süre ekiplerle birlikte horona eşlik eden Bak, atölyeleri ziyaret etti, kurslarla ilgili Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Mustafa Çelik'ten bilgiler aldı. Tekwando kursunu ziyareti sırasında sporcularla sohbet eden Bak, küçük bir sporcu ile güreşe tutuştu. Bak, ziyareti sırasında sporculara 'rakiplerimizi nasıl teknikle yeniyorsak derslerimize de çok çalışacağız' yönünde tavsiyelerinde bulundu.

Rize Ticaret Borsası Başkanlığı'nda Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelen Bakan Osman Aşkın Bak, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

FOTOĞRAFLI