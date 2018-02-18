Bakan Bak: Terör örgütlerine Osmanlı tokadı vurmuş olacağız

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () - GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Şu anda, Afrin'de Zeytin Dalı Operasyonu yapılıyor. Birileri çıkıp, 'Afrin'e girmeyelim' diyor. Biz oradaki terör örgütünü ortadan kaldırmak ve kökünü kazımak için girdik. Oradaki terör örgütlerine Osmanlı tokadı vurmuş olacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Bitlis'te, AK Parti tarafından düzenlenen Gençlik Kongresi'ne katıldı. Eren Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede Bakan Bak'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, AK Parti Bitlis İl Başkanı Nesrullah Tanglay, ilçe belediye başkanları, il yönetimi üyeleri ve partili gençler de yer aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili açıklamalarda bulunan Bak, şunları söyledi:

“Şu anda, Afrin’de Zeytin Dalı Operasyonu yapılıyor. Birileri çıkıp, ‘Afrin’e girmeyelim’ diyor. Biz, oradaki terör örgütünü ortadan kaldırmak ve kökünü kazımak için girdik. Oradaki terör örgütlerine Osmanlı tokadı vurmuş olacağız. Şu anda, sahada mücadele eden gençlerimize ve Mehmetçiklerimize selam yolluyoruz. Onlarla birlikte bu vatanı savunmaya devam edeceğiz. Bu topraklar, şehit kanları ile sulanmıştır. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Oraya giden askerimiz ne diyor? ‘Biz vatanımız için oraya gidiyoruz’. ABD Dışişleri Bakanı geldi. Uzun bir görüşme oldu. Kararlılığımızı ortaya koyduk. Suriye’de, terör örgütlerinin kökünü kurutmaya kararlıyız. Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve birliğini sağlamakta kararlıyız. Suriye’nin 1 karış toprağında gözümüz yok. Oradaki teröristleri yok edeceğiz. Şu ana kadar bin 600 terörist etkisiz hale getirildi. Biz başkomutanımızla beraberiz."

'BİZE DÜŞEN, ÇOK ÇALIŞMAK'

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk siyasetine damga vurduğunu dile getiren Bakan Bak, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanı'mız, sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi oldu. Gençler olarak çok çalışmalıyız. Bize düşen, çok çalışmak. Bunun için de önce kendimizi çok iyi yetiştireceğiz. Doktor da olsak mühendis de olsak en iyisini yapmalıyız. Bunun için de çok çalışmamız lazım. İnsanlarımızı seveceğiz. Yaşlıları kucaklayacağız, dertlerini dinleyeceğiz. Bencil olmayacağız. Sosyal projelerden faydalanacağız. Türk gençliği, 15 Temmuz’da, tüm dünyaya şunu gösterdi. Millet, gücüyle tankın, silahın gücünü yendi. Bu millet, asla diz çökmez. Kimse, bayrağı indiremez. En son 16 Nisan referandumunda çok çalıştınız. Şimdi 2019’da çok çalışacağız."

Kongrenin ardından Bakan Bak, Bitlis Valiliği'ni ziyaret etti. Vali İsmail Ustaoğlu ve kurum amirleri tarafından karşılanan Bak, Bitlis'e spor alanında yapılacak hizmetleri sıralarken, Ustaoğlu'dan kentte yapılan hizmetler ve ilin sorunlarıyla ilgili brifing aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, valilik ziyaretinin ardından 1964 yılında inşa edilen Bitlis 8 Ağustos Stadyumu'nda incelemelerde bulunup, burada spor yapan gençlerle sohbet etti. Bakan Bak, Beş Minare Kız Yurdu'nu da ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı.



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