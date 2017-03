Bakan Avcı: Turizmde ilk 3'e gireriz (3)

TURİZMCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek turizm işletmecileriyle bir araya geldi. Konferans salonunda düzenlenen toplantıda turizmcilere seslenen Bakan Avcı, Türkiye'ye gelen turist sayısının ve turizm gelirlerinin arttığını belirten Bakan Avcı, "2002'de Türkiye'ye gelen turist sayısı 12 milyon iken, 2015'de 40 milyona ulaştı. Bizim dönemimizde beşeri ve fiziki altyapı ve yeni imkanlarla birlikte 12 yılda 40 milyona ulaştı. 2002'de 12.5 milyar dolardı, bizim gelirimiz 2015'de ise bu rakam 31.5 milyar dolar. Bu rakamlar neden önemli. Çünkü bu temiz para. Temiz para derken, kemiksiz. Türkiye'nin ihracatı büyük ölçüde yabancı girdiyle gerçekleşen ihracat. Bazı alanlarda dışarıya 100 dolarlık mal satabilmek için bunun içerisine 60 ya da 80 dolar yabancı girdiyle imalat yaparak ihracat imkanı sağlıyorsun. Turizm böyle değil bu bakımdan kemiksiz manasında söylüyorum" dedi.

RUSYA İLE SORUN BÜYÜK ÖLÇÜDE AŞILDI

Bakan Avcı, Rusya ile yaşanan krizin büyük ölçüde aşıldığını açıklayarak konuşmasına şöyle devam etti:

"Önce Ruslarla yaşadığımız uçak krizi, sonrasında arka arkaya gelen terör saldırılarının dışarıya yansıtılma biçimleriyle ciddi manada turizmimiz sıkıntıya girdi. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin'in girişimleriyle Rusya ile ilgili olan sorun büyük ölçüde aşıldı. Hem turizm, hem Rusya'ya yönelik ihracatımızda ciddi bir toparlanma var. Avrupa pazarında da toparlanma var, ama Rusya kadar net değil. Orada da olumlu göstergeler söz konusu. Terör her yerde. Hiçbir ülke, ben filan ülkeden daha güvendeyim diyemez. Türkiye'de havaalanına saldırı oldu mu, oldu. Ama Brüksel'de de oldu. Gece kulübüne saldırı oldu mu, evet oldu. Paris'te de oldu, Almanya'da da, New York'ta da oldu. Türkiye'de olduğu zaman bu dünya medyasında şu kadar gösterilirken, Almanya'da olduğu zaman hemen hemen hiç göremedik. Turizm bir algı sektörüdür. Bu sektör iyi olacak dediğimiz zaman iyi olur, 'Kötü, battık' dediğimiz zaman kötü olur. Bu sektörün altın kuralı iyimser olmaktır. Çünkü insanlar iyimser olurlarsa, tatile ve seyahate çıkarlar. Yoksa 'öldük, battık' dersek niye gelsin insanlar? Başlarına bela almaya mı gelecekler? Her türlü olumsuzluğa rağmen rutini bozmayacağız."

Bakan Avcı, Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki programının ardından Sağlık Mahallesi'nde bulunan bir kafede vatandaşlarla bir araya geldi. Yaklaşık yarım saat burada kalan Bakan Avcı, daha sonra kentten ayrıldı.

FOTOĞRAFLI