Bakan Avcı: Turizmde ilk 3'e gireriz (2)

VALİLİKTE KONUŞTU

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Bolu Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti. Bakan Avcı, gazetecilerin turizm sektöründeki teşviklere ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Avcı, teşvik kapsamında Türkiye'ye turist getiren tarifesiz (charter) uçaklarına verilen yakıt desteğini genişlettiklerini söyleyerek şöyle konuştu:

"Geçen yıl 7 havaalanına turist getiren charter uçaklara uçak başına 6 bin dolar yakıt desteği veriyorduk. Ayrıca 200’den fazla turist getiren charter uçaklara da yüzde 30 fazlasıyla 7 bin 800 dolar yakıt desteği veriyorduk. Bu yıl bu desteğimizin kapsamını biraz daha genişlettik. Sadece charter uçaklarına değil, aynı zamanda birçok havaalanımız için tarifeli uçaklara da yakıt desteği vermeye başladık. Ayrıca bu yıl Eskişehir, Samsun, Ordu, Trabzon havaalanlarını da yakıt desteğine dahil ettik. Son Bakanlar Kurulu'nda aldığımız bir kararla Sabiha Gökçen ve Erzurum’u da bu kapsama almış olduk. Sabiha Gökçen sadece charter uçakları için Erzurum ise hem charter hem de tarifeli uçuşlarda bu destekten faydalanabilecek. Şu anda yakıt desteği alacak havaalanlarımız Gazipaşa Alanya, Antalya, Muğla Dalaman, Milas Bodrum, İzmir Adnan Menderes, Kütahya Zafer, Trabzon, Denizli Çardak, Isparta, Eskişehir, Ordu, Giresun, Samsun ve son ilaveler de Erzurum ve İstanbul Sabiha Gökçen. Bu hem yerli hem de yabancı tur operatörlerimiz tarafından çok yararlı görülen ve geçen yıl olumlu etkilerini gördüğümüz bir teşvik."

Bunun dışında sektöre sağladıkları başka destekler de olduğunu ifade eden Bakan Avcı, "Özelikle sektörde çalışan işletmelerin kredi borçlarının ertelenmesi, yeniden yapılandırılması, vergi borçlarının yapılandırılması gibi pek çok desteği de geçen yıl uyguladık, önümüzdeki yıllarda da uygulamaya devam edeceğiz. Bu yıl 2016 yılına göre özellikle Rusya pazarında ciddi bir toparlanma var. 2016’ya göre çok daha iyi bir turizm mevsimi geçireceğimizi ümit ediyoruz" dedi.