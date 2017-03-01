Bakan Avcı: Trizmde ilk 3'e gireriz

Mutlu YUCA/BOLU, () - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Biz bütün potansiyelimizi, zenginliklerimizi harekete geçirdiğimizde, sadece deniz, kum ve güneş üzerinden 6'ıncı sıraya geldiğimiz turizm yarışında, ilk üçe rahat rahat gireriz" dedi.

Bolu Belediyesi, 'Eğitime yüzde yüz destek' projesi kapsamında 4 yıllık lisans programlarını kazanan Bolulu üniversite öğrencilerine laptop dağıttı. Belediye Nikah Salonu'nda bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen laptop dağıtım törenine Bakan Avcı'nın yanında Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, protokol üyeleri ile öğrenciler ve velileri katıldı.

Törende konuşan Bakan Avcı, Türkiye'nin turizm stratejisinin uzun yıllar deniz, kum ve güneş üzerinden yürütüldüğünü söyledi. Tüm tanıtım filmlerinde, afişlerde ve broşürlerde hep deniz, kum ve güneş ülkesi olarak Türkiye'nin tanıtıldığını ifade eden Bakan Avcı, "O günün şartlarında bu gerekli görülmüş olabilir. Ama hepimiz biliyoruz ki Türkiye deniz, kum ve güneşten ibaret değil. Evet güneşimiz, denizimiz ve kumumuz çok güzel ama Türkiye bundan ibaret değil. Buna rağmen deniz, kum, güneş stratejisi üzerinden Türkiye dünyada turizm alanında 6'ıncı sırada, Avrupa'da da 4'üncü sırada ama Bolulular olarak siz biliyorsunuz ki Türkiye'nin henüz yeterince tanıtılmamış pek çok turistik zenginlikleri var" dedi.

Bakan Avcı, Türkiye'nin pek çok turizm alanı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Dağlarımız, göllerimiz, olağanüstü mutfağımız, kar ve kışımız var. Kaplıcalarımız, termal alanlarımız, tarihi ören yerlerimiz var, dini miras alanlarımız var. Kongre turizmi için fevkalade elverişli ortamlarımız var. Dolayısıyla sayamadığımız eğitim, spor ve macera turizmi alanında da pek çok alanımız var. Biz bütün potansiyelimizi, zenginliklerimizi harekete geçirdiğimizde sadece deniz, kum ve güneş üzerinden 6'ıncı sıraya geldiğimiz turizm yarışında ilk üçe rahat rahat gireriz. İşte bu nedenle Bolu pilot illerimizden bir tanesidir. Yeterki biz bunları değerlendirip fiziki, ulaşım alt yapımızı yapalım."

Konuşmaların ardından 2016-2017 yılında 4 yıllık lisans programlarını kazanarak belediyeye başvuran Bolulu 1019 öğrenciye laptopları dağıtıldı. Proje kapsamında 8 yılda toplam 8 bin öğrenciye laptop dağıtıldığı belirtildi.



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