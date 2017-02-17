Bakan Arslan: Tıkır tıkır çalışan bir yapı ile çalışmamız lazım ki hedeflerimize ulaşalım (3)

ÇİFT BAŞLILIK OLAMAMALI

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, çeşitli temaslarda bulunmak, kentteki yatırımları yerinde incelemek için geldiği İzmir'de, partisinin İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti. Bakan Arslan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"İki başlı sistemde, çok başlılıkta projelerin hızının azalması olmasaydı. Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım hedeflerine istediği hızla ilerleyebilseydi, daha kolay gerçekleştirirdik. Artık 2023 hedefi o da yetmiyor 2053 o da yetmiyor 2071 hedefleri var. Biz artık 50 yıl sonrasını hedefliyoruz. Hedeflerimizi büyük koyuyoruz. Vesayet odakları çok başlılıktan kaynaklanan engellemeler olmasaydı, Türkiye bulunduğu konumun 3- 4 misli ilerisinde olurdu. Hedeflerimize daha hızlı erişebilmek için diyoruz ki prangalardan kurtulmamız lazım. Nasıl kurtulacağız güven ve istikrar içerisinde yol alırsak kurtulacağız. Bunun için çok başlılıktan kurtulmamız lazım."

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