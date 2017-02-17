Bakan Arslan: Tıkır tıkır çalışan bir yapı ile çalışmamız lazım ki hedeflerimize ulaşalım (2)

MENEMEN- ÇANDARLI OTOYOL İHALESİNİ ALAN FİRMALARI AÇIKLADI

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, çeşitli temaslarda bulunmak, kentteki yatırımları yerinde incelemek için geldiği İzmir'de, Karslı dernek temsilcileriyle kahvaltıdan sonra Karayolları 2'nci Bölge Müdürlüğü'ne geçti. Burada bürokratlarından bilgi alan Bakan Ahmet Arslan, basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında İzmir'in önemini vurgulayan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Menemen- Çandarlı otoyol projesi için yapılan ihale ve alan firma hakkında bilgi verdi. Bakan Ahmet Arslan şunları söyledi:

"Önemli biri projenin kararını açıklamış olacağız. Menemen- Aliağa- Çandarlı ihalesini yaptık. 13 firmadan oluşan 6 grup teklif verdi. Bu tekliflerin içerisinde en kısa süreyi, 9 yıl 10 ay 11 günlük süreyle IC İçtaş, Astaldi ve ülkemizden Kalyon inşaattan oluşan oluşan üçlü grup aldı. 6 grubun da teklifleri incelendi geçerli bulundu. En kısa süreyi vermiş olan IC İçtaş, Astaldi ve ülkemizden Kalyon grubu için ihale kararını onayladı. Sözleşmeye davet ettik. Menemen'den Aliağa'ya Çandarlı Limanı'na gidecek. İhale kararını aldığımız 18 Mart'ta temelini atacağımız Çanakkale Köprüsü'nün de koridor tamamlayıcısı olacak. Menemen'den sonra 76 kilometre duruyordu, ağır sıkışıklık vardı. Önümüzdeki ay temelini atacağız 3 yılı içerisinde bitirip hizmete açacağız. Kolay erişimi sağlayacağız. Yatırım bedeli 1 milyar 437 milyon TL'dir. Yap işlet devret modeliyle gerçekleştirilecektir."

'KÖRFEZ GEÇİŞ SÜRECİ İÇİN ÇED BİTTİ'

Körfez Geçiş Projesi hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Ahmet Arslan sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir'in kendi içerisindeki trafiği azaltmak, ulaştırmayı kolaylaştırmak için, herkesin takip ettiği Körfez Geçiş Köprürü içinde ÇED süreci nihayi aşamaya geldi. En geç Mart ayında alacağız. İmar planlarına geçiş içini onun da çalışmalarını yapıyoruz. Süreci bitiyor. Buradan çıkan malzeme körfez çıkışında ada yapmak üzere kullanılacak. O da imar planlarına işlenecek. Yap işlet devret için YPK kararını Mart ayında çıkartacağız. İhale süreci biter bitmez inşaat başlatıcak. Üzerinde raylı sistemi de içeren ulaşımı İzmir'de ring haline getiren proje. Bu ticaretin büyümesi açısından önemli."

ALAÇATI HAVAALANI İHALESİ NİSAN'DA

Çeşme Alaçatı Havalimanı'nda da bütün süreçlerin tamamlandığını hatırlatan Bakan Arslan, projenin önceden onaylandığını, fizibilite çalışmasının bitmek üzere olduğunu, bu ay içerisinde onunda yap işlet devret modeliyle YPK'dan karar çıkıp en geç nisan ayında ihalesinin yapılacağını söyledi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İzmir - İstanbul otoyolu projesinde de, Bornova viyadüğü ile Belkahve Tüneli'nin açılacağını, 25 kilometrenin daha İzmirlilerin hayatını kolaylaştırmak için hizmete gireceğini ifade etti.

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