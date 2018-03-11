Bakan Arslan: Sıra, Afrin'de terör örgütlerinin yuvalarını başına yıkmakta (2)

BAKAN AÇIKLAMA YAPARKEN MUHABİRİN ZOR ANLARINA PROTOKOL YETİŞTİ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Karaman'daki programının ardından Konya'da geldi. Bakan Arslan, burada Konya-Karaman yüksek hızlı tren hattı, lojistik merkezi inşaatı ile hızlı tren gar inşaatında inceleme bulundu.

Bakan Arslan, inceleme sırasında yatırımlar hakkında basın açıklaması yaptı. Bakan Arslan, açıklama öncesinde mikrofonları tutan muhabirin yorulabileceği uyarısında bulundu. Bunun üzerine önce Ak Parti Konya Milletvekili Uğur Kaleli muhabire yardım etmek istedi. Ardından Ak Parti İl Başkanı Hasan Angı ve görevliler, açıklamanın bitimine kadar muhabire yardım etti.

Bakan Arslan, Konya- Karaman hızlı tren hattının 102 kilometre olduğunu belirterek, ''Haziran ayında elektrik işini bitirip, Eylül ayında da sinyal işini bitirdikten sonra testlere başlamış olacağız. 2- 2,5 aylık testten sonra da Konya-Karaman hızlı treni hizmete girmiş olacak. Konya- Karaman arası 78 dakikadan 40 dakikaya inecek. Konya Yüksek Hızlı Tren Gar inşaatı 29 bin 500 metrekare olan bir saha. Yüzde 30'u bitmiş bir durumda. Proje bedeli 67 milyon liradır. İnşallah bu sene içerisinde burayı da bitireceğiz. Konya lojistik merkezinde çalışmalar yüzde 30 seviyelerine gelmiş durumda. Şu an 100 kişi çalışıyor, 80 kamyon 14 ağır iş makinesiyle hummalı bir çalışma var. Hedefimiz Konya'ya ve ülkemize hizmet edecek olan 1 milyon metrekare alana kurulan 1 milyon 700 bin ton yük kapasitesine sahip olan alanı inşallah bu sene içerisinde bitirip bu bölgeye Konya Lojistik Merkezini kazandırmış olacağız" diye konuştu.

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