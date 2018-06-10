Bakan Arslan: Projeleri olmadığı için 'Cumhur İttifakı' karşıtlığı yapıyorlar

ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, muhalefetin, projesi olmadığı için Ak Parti, Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşıtlığı yaptıklarını söyledi.Gaziantep'te, havalimanına yapılacak yeni terminal binası ile apronun temel atma törenine,Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Funda Ocak, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile davetliler katıldı.600 günde tamamlanacak projeyle ilgili bilgi veren Bakan Arslan, Türkiye'nin hedeflerinin önemini anlattı. Birçok alanda proje yaptıklarını ifade eden Bakan Aslan, şöyle konuştu:"2023 ve 2053 hedefleri var. Bu hedefler seçim beyannamesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın bize sunduğu hedeflerimiz yakalanabilecek hedefler. Özellikle seçim beyannamesinde Sayın Cumhurbaşkanımız 'Proje, proje, proje' diyerek sizlere bir beyanname sundu. Bu proje sadece ulaştırma alanında değil, milli eğitimde, sağlıkta, adalette, milli savunmada yaptıklarımızın üzerine yenilerini koyarak inşallah ülkemizi dünyanın ilk ekonomisinden biri yapma projesidir. Birileri de çıktı yine seçim beyannamesini açıkladılar. Elbette Ak Parti'nin 'Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu seçim beyannamesine karşı bir beyannameyle çıkarmaları lazımdı. Doğru, çıkardılar. Projeleri olmadığı için başka bir söyleme sarıldılar. O da Ak Parti, Recep Tayyip Erdoğan ve 'Cumhur İttifakı' karşıtlığı. Recep Tayyip Erdoğan ne söylüyorsa, ne yapıyorsa tersini söylemek. Böyle olunca da söyleyebilecekleri tek şey var. O da 'Biz bu projeleri yaptırmayacağız.' Ellerinde başka argüman yok. Kusura bakmasınlar, insanımız son 15 yılda yapılanlarla Türkiye'nin nereden nereye geldiğini çok iyi biliyor. İnşallah seçim beyannamemizdeki projelerle de 2023'e, 2053'e kutlu davaya, kutlu yürüyüşe gideceğimizi de biliyor."Türkiye'nin büyüdükçe, güçlendikçe, önüne set koymak, engel çıkarmak isteyen dış güçleri anlayışla karşıladıklarını belirten Bakan Ahmet Arslan, "Çünkü onların kendi aralarında paylaşmaya alıştıkları pastadan Türkiye büyük pay alacak. Bugüne kadar dünyanın mazlumlarının, mağdurlarının ensesine vurup ellerinden aldıkları lokmalara Türkiye artık dur diyor, dur diyecek. O yüzden dış güçlerin Türkiye'nin büyümesini, güçlenmesini istememelerini, engellemelerini doğrusu anlayışla karşılıyoruz. Onlar bunu yapacaklar, biz güçlü bir şekilde bu kutlu yürüyüşe devam edeceğiz. Ama içimizdeki hainleri, içimizdeki maşaları, içimizdeki 'istemezikçileri' anlamak mümkün değil. Ecdadın yaptığı gibi güvenlik güçlerimiz ister içeride, ister dışarıda, ülkemizin istiklali, bekası için mücadele veriyorlar. Biz de sorumluluk alanlar, milletvekilleri, bakanlar olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da gecemizi gündüzümüze katacağız."BAKAN GÜL: TÜRKİYE UÇUŞA GEÇTİGaziantep'in 10 milyon yolcu sayısına ulaşarak Türkiye'nin sanayide, ulaşımda, kargoda, transit geçişte de yıldızı olduğunu ifade eden Bakan Abdulhamit Gül ise, "Çok önemli bir yatırım için bir aradayız. Gaziantep'in 10 milyon yolcu sayısına ulaşarak Türkiye'nin sanayide, ulaşımda, kargoda, transit geçişte de yıldızı olmaya devam edecek. 600 milyon dolarlık ihracattan, 16 yılda 7 milyar dolarlık bir ihracata geldi. Türkiye büyürken, Gaziantep'in de büyüdü ve kalkındı, ancak bu yeterli değil, daha da fazla büyüme, daha fazla istihdam oluşturmak istiyoruz. Gaziantep uçuşa geçti. Türkiye'nin uçakları havada. Türkiye uçuşa geçti" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından bakanlar Arslan ve Gül ile beraberindekiler Gaziantep Havalimanı yeni terminal binası ve apronunun temelinin atılması için butonlara bastı.

FOTOĞRAFLI