Bakan Arslan: Hedefimiz; 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 2023'te hizmete sunmak

ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çok önemli olduğunu belirterek, "Hedefimiz; Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı olan dünyanın en uzun en uzun açıklıkla 2023 metre açıklıklı köprüsünü, 2023 yılında insanımızın hizmetine sunmak" dedi.Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tekirdağ'da Muratlı-Karıştıran, Kapaklı-Saray, çevre yolunun açılışını Tekirdağ-Hayrabolu karayolunun temel atma törenine katıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çok önemli olduğunu ve Tekirdağ, Trakya'yı, Avrupa'yı, Çanakkale üzerinden Ege'ye bağlayacak önemli bir rüya ve hayalleri olduğunu söyledi. Arslan, şöyle dedi:"Farkımız; hayal edip, rüya görmekle kalmıyoruz. Biz hayalleri gerçekleştiriyoruz. Bu sene içerisinde inşallah 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini attık. Köprü projesi bitti, kulelerinde rüzgar testlerini yaptık. Daha önce de testlerini yapmıştık, inşallah proje tüm hızıyla devam ediyor. Hedefimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı olan dünyanın en uzun en uzun açıklıkla 2023 metre açıklıklı köprüsünü, 2023 yılında insanımızın hizmetine sunmak."Bakan Arslan, bakanlığın yatırımlarını da anlatarak, şunları söyledi:"Bunlarla yetinmediğimizi de biliyorsunuz İstanbul-Avrupa hızlı tren projesi elbette ki Tekirdağ'dan Çerkezköy'den, Çorlu'dan, Büyükkarıştıran'dan geçecek. Geçen geldiğimizde onun da sözünü vermiştik, ihalesini yapacağız demiştik. İhale süreçlerini başlattık hızlı trenle inşallah Avrupa'ya bağlanacağız. Tekirdağ'da üretilen ürünleri Asya'ya kadar, Uzakdoğu'ya kadar gönderebilecek hale geleceğiz. Hiç şüpheniz olmasın ki, bütün bunları Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük destekleriyle Sayın Başbakanımızın önderliğinde yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz onlara da teşekkür ediyorum."Tekirdağ için son derece güzel müjdeler vereceğini söyleyen Bakan Arslan, Tekirdağ-Muratlı arasınndaki yolun sadece çevre yolu olmadığını anlatırken şöyle dedi:"Bölünmüş yolun sıcak asfalt hale getirilmesi ve yine Kapaklı-Saray arası çevre yolları dahil 17,5 kilometresinin sıcak asfalt hale getirilmesi çok önemliydi. İki projenin bedeli toplam 224 milyon TL. Eski parayla 224 trilyon. Elbetteki Tekirdağ'lıya Muratlı'ya, Kapaklı ve Saraylı hemşerilerimize helali hoş olsun hayırlı uğurlu olsun. Hayrabolu-Tekirdağ yolu şu anda 52 kilometre, yapacağımız projeyle 6 kilometre kısalmasını sağlayacağız, 46 kilometreye düşüreceğiz ve sıcak asfalt hale getiriyoruz. O projenin de bedeli tam 400 milyon lira. Dolayısıyla ikisini üst üste koyarsınız bugün temelini atacağımız ve açılışını yapacağımız projelerin toplamı 624 milyon TL. Tekirdağlılara hayırlı uğurlu olsun, helali hoş olsun. Tekirdağ'a 15 yılda yapmış olduğumuz yatırım ise 2 milyar 716 milyon lira."Bakan Arslan, daha sonra açılışı gerçekleştirdiği karayolunda direksiyonun başına geçerek makam otomobilini kullandı.

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