Bakan Arslan'dan 3. Köprü eleştirilerine yanıt

Gökhan ÇELİK-İdris TİFTİKÇİ-İSTANBUL,()

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "3. köprü uzak" eleştirilerine "Aldığınız mesafe belki küçük, şimdi daha fazla mesafe gidiyorsunuz ama dur- kalktan kaynaklı 3-4 misli yakıt tüketiyorlar. Çevreye verdiğimiz zarar ayrı bişey. En azından 3. Köprü kullandığınızda hangi saatte hangi zamanda hedef noktaya ulaşacağınızı biliyorsunuz" yanıtını verdi.

Bakan Arslan, Türkiye Otobüsçüler Fedarasyonu'nun 7'nci Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Toplantıya fedarasyon yöneticilerinin yanısıra çok sayıda taşımacılık yapan firma temsilcisi katıldı. Sektörün sorunlarının fakında olduklarını ve çözüm için çalıştıklarını belirten Arslan, "Taşımacılıkta çok şey yaptığımızı özellikle karayolu taşımacılığında sektörü arap saçı halinden kurtardığımızı bir kez daha vurgulamak isterim. Belgesiz, vergisiz taşımacılıkların yapıldığı, bazılarının kendini yolların kralı olarak gördüğü günleri yaşadık. Elbette bu sürede işini hakkıyla yapanları tenzil ediyorum. Herkesin kendini yolların kralı sandığı yollarda elbette ki kaos olur, elbette ki sistem düzgün işlemez ve beraberinde trafik kazaların maddi boyutu bir yana can kayıpları oluyordu. Artık herkesin kral olmadığı, sektörün bir disiplin içinde çalışması gerekir düşüncesiyle hareketle sizlerle birlikte 2004 yılında karayolu taşımacılığı kanunu ve buna bağlı olarak ikinci düzenlemeler yaptık. Mesleki olarak bu işi yapanlar için birçok şart getirdik. En son yaptığımız düzenleme ile vatandaşın belge almasını kolaylaştırdık. Ücretleri yüzde 50 düşürdük. Yenileme sırasında ödenecek taşıt kartı ücretini düşürdük. Bu önemli bir uygulamaydı. Bizim amacımız insanların seyahat konforunu arttırmak, taşımacılığı rahatlamak. "dedi.

3. KÖPRÜ ELEŞTİRİSİNE YANIT

Arslan, "3. Köprü belki yolu çok uzatıyor. Efendim İstanbul'un içindeki dur-kalktan saatlerce yol alıyordunuz. Aldığınız mesafe belki küçük. Şimdi daha fazla mesafe gidiyorsunuz ama dur-kalktan kaynaklı 3-4 misli yakıt tüketiyorlar. Çevreye verdiğimiz zarar ayrı bişey. En azından 3. köprü kullandığınızda hangi saatte hangi zamanda hedef noktaya ulaşacağınızı biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Türkiye Otobüsçüler Fedarasyonu Başkanı Birol Özcan, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'a hediye takdim etti.

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