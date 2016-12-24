Bakan Arslan: Avrasya Tüneli'nde selfie çekip trafiği tehlikeye sokuyorlar

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Avrasya Tüneli'nden ilk gün 23 bin 938 aracın geçtiğini belirterek, "Tabi Avrasya Tüneli insanımızın gurur projesi, insanlarımız tünelden geçerken duruyorlar, resim çekiyorlar. Selfie çekiyorlar. Elbette gurur projelerini fotoğraflamak, selfie çekmek güzeldir ancak trafiği çok aksatıyorlar. Başka insanların hayatını tehlikeye sokuyorlar. İstirhamımız o ki durup özellikle fotoğraf çekmesinler. Hem trafiği tehlikeye sokmasınlar" dedi.Bakan Ahmet Arslan, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı'nın cenaze törenine katılmak için geldiği Kars'tan Ankara'ya dönüşü öncesi Harakani Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ülkemizde hainlerin boş durmadını söyleyen Bakan Arslan, "Ülkemiz gerçekten kalkınırken, büyürken 2023-2053 hedeflerine emin adımlarla yürürken ne yazık ki bulunduğumuz coğrafyada, gerek ülkemizin içinde hainler boş durmuyorlar. Ülkede hainliklerini yapıyorlar, özellikle güney sınırımızda, Suriye'de Irak'ta ciddi bir karışıklık, bir kargaşa ve bir otorite boşluğu var ve bu otorite boşluğu da aynı zamanda ülkemizin içerisine sıkıntı olarak yansıyor. Özellikle terör herhangi terör örgütü olursa olsun oralardan ülkemize sızıp sızıp ülkemize sıkıntı yaratıyorlardı. Hal böyle olunca da ülkemizin içerisine o terör örgütlerinin bulunduğu yerden, teröristleri bulunduğu mahalden söküp atmak ve oralarda huzuru sağlamak, böylece komşularımız da huzuru sağlamak adına malumunuz sınır ötesindeyiz. Silahlı kuvvetlerimiz sınır ötesinde, ülkemizin güvenlik güçleri gerek içerde gerek dışarda mücadelesine devam ediyor" diye konuştu.Avrasya Tüneli'nin Türkiye’nin gurur projelerinden biri olduğunu vurgulayan Bakan Arslan, tünelin giriş ücreti gelirinin 1 Ocak tarihine kadar şehit ve gazi yakınlarına ayrılacağını belirtti. Bakan Arslan şöyle devam etti:"İlk gün saat 07.00 ile 21.00 arası yani 14 saat boyunca Asya yakasından Avrupa yakasına 10 bin 938 araç geçti. Avrupa yakasından Asya yakasına 13 bin araç geçti. Yani ilk gün toplam 23 bin 938 araç geçmiş oldu. İkinci gün ise saat 18.00 itibariyle Aysa yakasından Avrupa'ya 8 bin 888 isteseniz, böyle denk gelmez. Avrupa yakasından Asya'ya ise 9 bin 808 araç olmak üzere 18 bin 696 araç geçti. Ancak saat 18.00 itibariyle, yani saat 21.00 kadar açık olduğuna göre dünkü yaklaşık 24 bin mertebesini bulmasını umuyoruz. Şunu söylemekte fayda var. Tabi Avrasya Tüneli insanımızın gurur projesi, insanlarımız tünelden geçerken duruyorlar, resim çekiyorlar. Selfie çekiyorlar. Elbette gurur projelerini fotoğraflamak, selfie çekmek güzeldir ancak trafiği çok aksatıyorlar. Başka insanların hayatını tehlikeye sokuyorlar. İstirhamımız o ki durup özellikle fotoğraf çekmesinler. Hem trafiği tehlikeye sokmasınlar. Kendi hayatlarını da başka insanlarında hayatlarını tehlikeye sokmasınlar. Dünden beri memnuniyetle söylemek gerekir ki gerek sosyal medyada, gerek bizi arayanlar memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Belki de muhalif olanlar bile burası yapılmamalı diyen insanlar bile kullandıktan sonra evet iyi ki yapılmış kısa sürede işimize gidebiliyoruz. Kısa sürede evimize gidebiliyoruz. Ticaretimiz hayatımız kolaylaştı diyorlar. Dolaysısıyla tünelimiz inşallah insanımıza hayırlı uğurlu olur."

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