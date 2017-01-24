Bakan Arslan : 5G'nin uygulamaya girmesiyle endüstri uygulamaları daha da gelişecek

ANKARA, () - ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, '5G ve Ötesi Teknolojileri Konferansı'nda konuştu. Bakan Arslan, "Geleneksel mobil şebekeler insanların birbirine bağlanması anlamını taşıyorken 5G her şeyin birbirine bağlanmasıdır. Daha fazla frekans kapasitesi ve daha fazla altyapı anlamına gelmektedir. 5G'nin uygulamaya girmesiyle endüstri uygulamaları daha da gelişecek, Bakanlığımızın çalışmalarını yürüttüğü akıllı ulaşım sistemleri için de uygun bir altyapı kurulmuş olacak." diye konuştu.

4,5G'ye vatandaşın ilgi ve alakasının üst seviyede olduğunu ifade eden Bakan Arslan, "Bugün 75 milyon abonemiz var. Bunun 4 milyon 400 bini 2G, 19 milyonu 3G, 51 milyon 600 bini de 4,5G abonesi. Ancak 4,5G ile ilgili daha tamamlamamız gereken yol olduğunu da rakamlar ortaya koyuyor. 4,5G'de 19 milyon aktif abone var. Aktif olmayan yaklaşık 33 milyon abonenin ise cihazlarını ve SIM kartlarını 4,5G’ye uyumlu hale getirdiklerinde aktif aboneliğe geçebilecekler. Tüm dünyanın hedeflediği gibi bizim de 5G ile tanışmak, yeni teknolojileri ülkemize kazandırmak. Bununla da yetinmemek bu kazanımları yerli ve milli ürünlerle sektörde yeni pazarlar oluşturacak şekilde yol almamız gerektiği ve buna göre hedefler ortaya koymamız gerekir." dedi.

Bakan Arslan "Biz sektörü birlikte büyüteceksek, birlikte şekillendireceksek, bu işin takibini birbirimize bırakmamamız gerekir. Bu konudaki paydaşların hepsi bu yerlilik oranına dikkat etmeli, bu konuda mesafe almalı. Bize düşen bir şey olursa da elbette ki kapımız her zaman açık. Bu dediğim düşünce gerçekleşmezse elbette ki takip, denetim ve kontrol yetkimizi sonuna kadar kullanacağız. Bundan taviz vermemiz, bundan vazgeçmemiz mümkün değildir. Biz, 5G'yi konuşurken yerli ve milli oranını artırmayı konuşurken eğer 4,5G'de bunu gerçekleştirmezsek o zaman birileri, dönüp bize sorar, 'arkadaş hangi hedefi ortaya koyuyoruz, hangi hedeften bahsediyorsun, önce elindekini yap.' O yüzden istirhamım, elinizde olan 4,5G ile ilgili yerlilik oranı konusunda her ne yapmanız gerekiyorsa yapın. Dünden bugüne ne yaptıysak ama bugünden sonra üzerine koyarak yol almamız gerektiğinin farkındayız. Çünkü bugüne kadar olan hızla devam edersek, bizim bu yerlilik payını tutturmamız mümkün değil. En azından benim anladığım bu" diye konuştu.

5G için Ar-Ge ve yerli üretim çalışmalarını başlattıklarını ve dünyada bu konuda ürün geliştiren ülkeler arasına girmenin şart olduğunu belirten Bakan Arslan,"Geleneksel mobil şebekeler insanların birbirine bağlanması anlamını taşıyorken 5G her şeyin birbirine bağlanmasıdır. Daha fazla frekans kapasitesi ve daha fazla altyapı anlamına gelmektedir. 5G’nin uygulamaya girmesiyle endüstri uygulamaları daha da gelişecek, Bakanlığımızın çalışmalarını yürüttüğü akıllı ulaşım sistemleri için de uygun bir altyapı kurulmuş olacak. Geleneksel hizmetlere ilaveten, nesnelerin interneti, makinalar arası haberleşme ki Türkiye’de makinalar arası iletişim abone sayısı bugün 3 milyon 800 bin. 2022 yılı için dünyada internete bağlı 29 milyar cihaz olacak. Bu cihazların 18 milyarının nesnelerin interneti olarak birbirine bağlanacağı öngörülmekte." diye konuştu.