Bakan Arslan: 5 bin kişi daha PTT ailesine katılacak

Mehmet İNAN-Gürkan DURAL/BURSA,() - ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bursa'da müjde vererek, "İnşallah bu sene, hemen önümüzdeki ay 5 bin kişinin daha PTT ailesine katılması adına istihdam sürecini başlatacağız" dedi.

Posta, kargo, bankacılık, lojistik ve elektronik ticaret alanlarında Türkiye'nin öncü kuruluşu olan PTT A.Ş., ülkenin dört bir yanına yayılan hizmetlerinde kullanmak üzere bin 507'si Fiat Doblo ve Fiorino olmak üzere otomotiv sektörünün diğer markalarıyla birlikte toplam 2 bin 539 adet aracı filosuna kattı. Tofaş'ın Bursa'daki fabrikasında gerçekleşen törene Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ve Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu'nun yanı sıra protokol üyeleri katıldı.

PTT'nin 780 bin kilometrekare alanda vatandaşlara daha iyi hizmet verme adına 2 bin 539 aracın devrinin gerçekleştiğini belirten Bakan Ahmet Arslan, "PTT, son 15 yılda yaptığı çalışmalarla, atılımlarla ve hizmetlerle dünyanın sayılı kurumlarından biri haline geldi. PTT'nin amacı, bütün çalışmalarını yürütürken dünyanın ilkleri arasına girmek. Bunu yaparken de elbette ki, PTT'ye mevcut elbise dar geliyordu, PTT, kabuğuna sığmıyordu. 177 yıllık bir çınar olarak büyümeye, gelişmeye ve ülkeye hizmet etmeye devam ediyor, devam edecektir inşallah. Bunu yaparken de araç alımını, sadece şirketlerden kiralama yapmak suretiyle değil, kendi şirketimiz olan Anadolu A.Ş. üzerinden araç hizmetini sağlayarak bu konuda da ülkemizin milli sermayeli şirketlerinden. Bin 507'sini TOFAŞ'tan, 431'ini Ford, 70 tanesini Renault'tan olmak üzere 2 bin 8 tanesini milli sermayeli şirketlerimizden almış oldu ve 530'unu da yine Citroen ve Volkswagen'den alıyor. Böylece hem 780 bin kilometrekarede hem daha iyi hizmet üretebilecek hem de insanlarımızın ihtiyacını görebilir hale gelecek" dedi.

PTT'nin bundan 15 sene önce sadece 7 kurumla iş yaparken bugün ise bu rakamın 428 kuruma ulaştığını kaydeden Bakan Arslan, "2015 yılında dünya lojistiğinde Türkiye'nin hiç yeri yokken, hiç esamesi okunmazken son 2.5 yıllık çalışmada şu an dünyanın 7'ncisi haline geldik. Şu anki hedefimiz dünyanın 3'üncüsü olamasak bile önümüzdeki yıl dünyanın kesinlikle 3'üncüsü olabilmek" ifadelerini kullandı.

İSTİHDAM MÜJDESİ

Bakan Arslan, ayrıca istihdam müjdesi de vererek, "İnşallah bu sene, hemen önümüzdeki ay 5 bin kişinin daha PTT ailesine katılması adına istihdam sürecini başlatacağız" dedi.

UZUN SOLUKLU HEDEFLER

Gündemdeki seçim sürecine ilişkin de konuşan Bakan Arslan, "Türkiye'nin uzun soluklu hedefler ortaya koyduğu bir vizyon çizdiği ve aldığı misyon ile birlikte o vizyona yürümek adına planlamalar programlar çerçevesinde iş yaptığını anlayamadığı için zaman zaman eleştiriyorlar, bize bu kutlu yürüyüşte çelme takmaya çalışıyorlar. Tıpkı Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde olduğu gibi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle son 3.5 yıldır halk oylarıyla seçilmiş bir cumhurbaşkanı tarafından yönetilen bir ülkede olduğumuzu anlayamıyorlar. Anlayamadıkları için de hala bir cumhurbaşkanı adayı belirleyebilmiş değiller, hala sanki fal bakar gibi oradan mı çıkar, buradan mı çıkar, sokaktan mı aday buluruz, acaba gizli kapılar arkasından bize empoze edilen bir adam mı buluruz, acaba bu ülke gerçeklerini bilmeyen birini getirip bir gecede bu ülkeye cumhurbaşkanı yapabilir miyiz diye hesaplar yapıyorlar. Halbuki adayınızı önceden belirleyeceksiniz. Adayınız bu ülkeye ne yapmak istediğini, ne tür hedefler ortaya koyduğunu vatandaşlara anlatmak zorunda ve vatandaş da bilmeli ki evet 2023 hedeflerine 2035 hedeflerine 2053 hedeflerine 2071 vizyonuna ben bu anlayışla yürüyeceğim, bu anlayışla sandığa gidip kararımı vereceğim" diye konuştu.

ÇAVUŞOĞLU: TÜRKİYE GÜÇ ODAĞI HALİNE GELDİ

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da Türkiye'nin 15 yıllık zaman dilimi içerisinde bütün sektörlerde adeta kabuğunu kırdığını belirterek, "Türkiye geldiğimiz noktada sadece bölgesinde değil küresel anlamda bir güç odağı haline geldi. Türkiye bölgesinde sözü etkili masada tavrı geçerli bir ülke haline geldi. Hatırlayınız 2001 yılında yaşanmış bir kriz ile karşı karşıya kaldık. Her şeyi tükenmiş bir Türkiye'den bahsediyorduk. Ama 2002 yılında milletimiz bir dokunuş yaptı. Bu dokunuşla beraber hakikaten milletin bağrından çıkmış, milletin istikametinden başka yol kendisine bilmeyen görmeyen bir lider ile beraber ülke yeniden kendisine geldi. Yeniden yer altı zenginliklerine sahip olmadık biz. Halkın rezervlerini bulmadık. Ne oldu? Türkiye bir kere yapılamaz, edilemez, bu millet bunun üstesinden gelemez anlayışını terk etti. Öncelikle milletimiz kendisine olan özgüvenini yeniden kazandı" dedi.

'TÜRKİYE ŞAHA KALKACAK'

Türkiye'nin bugün geldiği noktanın önemine de değinen Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Türkiye tarihinde ilk defa bu kadar güçlü bir durumdadır. Açık ve net. Türkiye son 10 yılda dünyadaki en büyük 10 projenin 6'sını gerçekleştirmiş ülkedir. Bir başka ülke yok böyle. Türkiye 15 ayrı koalisyon hükümetlerle yönetilmekten bıktı usandı. Onun için sistem değişikliğine gidildi. 16 Nisan'da referandumu itibariyla da bu sistem değişikliği milletimizin teveccühüne mazhar oldu. Şimdi 24 Haziran. Allah'ın izni ile eski sistemi bir tarafa koyacak ve bundan sonraki süreçte istikrarlı bir yönetimi her daim üretecek olan cumhurbaşkanlığı sistemiyle Türkiye size temin ederim ki şaha kalkacak. Yeni kapıları arayacak, 2023 çerçevesinde ortaya koyduğumuz vizyonla 2053 ve 2071 hedeflerine hızla koşmaya devam edecek. Biz yeni sistem ile beraber daha fazla demokrasi diyoruz, daha fazla özgürlük diyoruz. daha fazla kalkınma, daha fazla istiklal, daha fazla yatırım diyoruz. Bunu başaracağız, göreceksiniz Türkiye hem bu bölgede hem de küresel anlamda artık kabuğunu kırmış ayağa kalkmıştır, dizleri üzerinde değildir" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Bakan Ahmet Arslan, PTT'ye alınan araçlardan biriyle tur attı. Aracı Bakan Arslan kullandı.

