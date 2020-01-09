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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Politikaları ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu toplantılarına başkanlık etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Politikaları ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu toplantılarına başkanlık etti
Bakan Albayrak: Tarım üreticilerine kredi yapılandırma imkanı getiriyoruz (4)
POLİTİKA 09.01.2020, 22:06
'YERLİ VE MİLLİ GAZETECİLİĞE DEVAM'
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayın'da düzenelen kamu bankalarının temsilcileri ve iş insanlarının katıldığı toplantı sonrasında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Albayrak ziyaret sonrasında Gazi Osman Paşa Bulvarında bulunan bir pastaneyi ziyaret etti. Ziyaret esnasında vatandaşlarla sohbet eden Bakan Albayrak, birlikte özçekim yaptı. Yarın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Güna olması nediyle kendisini takip eden basın mensupları ile de özçekim yapan Bakan Albayrak, "Gazetecileri seviyoruz. Yerli ve milliği gazeteciliğe devam" dedi. Bakan Albayrak daha sonra karayolu ile Sivas'a hareket ettti.
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