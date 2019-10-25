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Bakan Albayrak'tan 'Bor Karbür' paylaşımı
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Balıkesir'de temeli atılan Bor Karbür Tesisi'ne ilişkin, "Bu yatırımla, savunma sanayii başta olmak üzere birçok stratejik sektörümüz desteklenecek ve ihracatımız önemli bir ivme kazanacak" dedi. Bakan...
POLİTİKA 25.10.2019, 17:17
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Balıkesir'de temeli atılan Bor Karbür Tesisi'ne ilişkin, "Bu yatırımla, savunma sanayii başta olmak üzere birçok stratejik sektörümüz desteklenecek ve ihracatımız önemli bir ivme kazanacak" dedi.
Bakan Albayrak, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bugün temeli atılan Bor Karbür Tesisi'ne ilişkin Twitter hesabından değerlendirmede bulundu. Bakan Albayrak, "Milli Enerji ve Maden Politikası ve Yeşil Kitap'ın öncelikli başlıkları içerisinde yer alan, ülkemizin en önemli yerli kaynaklarından bor mineralinin yüksek katma değerli nihai ürünlere dönüşmesini sağlayacak olan Bor Karbür Tesisi'nin temeli atıldı. Haziran 2018’de paylaştığımız Yeni Bor Stratejisi'nin ilk adımı olan bu yatırımla, savunma sanayii başta olmak üzere birçok stratejik sektörümüz desteklenecek ve ihracatımız önemli bir ivme kazanacak. Bu projenin ülkemize, milletimize ve ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bugün temeli atılan Bor Karbür Tesisi'ne ilişkin Twitter hesabından değerlendirmede bulundu. Bakan Albayrak, "Milli Enerji ve Maden Politikası ve Yeşil Kitap'ın öncelikli başlıkları içerisinde yer alan, ülkemizin en önemli yerli kaynaklarından bor mineralinin yüksek katma değerli nihai ürünlere dönüşmesini sağlayacak olan Bor Karbür Tesisi'nin temeli atıldı. Haziran 2018’de paylaştığımız Yeni Bor Stratejisi'nin ilk adımı olan bu yatırımla, savunma sanayii başta olmak üzere birçok stratejik sektörümüz desteklenecek ve ihracatımız önemli bir ivme kazanacak. Bu projenin ülkemize, milletimize ve ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
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