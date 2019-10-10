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Bakan Albayrak: Hesabını soracağız
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, terör örgütü PKK/PYD'nin bir kez daha sivilleri ve masum bebekleri hedef aldığını, bunun hesabını soracaklarını kaydetti. Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK/PYD...
POLİTİKA 10.10.2019, 18:18
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, terör örgütü PKK/PYD'nin bir kez daha sivilleri ve masum bebekleri hedef aldığını, bunun hesabını soracaklarını kaydetti.
Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK/PYD bir kez daha sivilleri, masum bebekleri hedef aldı. 9 aylık Muhammed bebek ve Şanlıurfa Vergi Dairesinde görevli mesai arkadaşımız Cihan Güneş şehit oldu. Mekanları cennet olsun. Dünya bu katillere göz yumsa da biz hesabını soracağız" ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK/PYD bir kez daha sivilleri, masum bebekleri hedef aldı. 9 aylık Muhammed bebek ve Şanlıurfa Vergi Dairesinde görevli mesai arkadaşımız Cihan Güneş şehit oldu. Mekanları cennet olsun. Dünya bu katillere göz yumsa da biz hesabını soracağız" ifadelerini kullandı.
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