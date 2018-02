Bakan Albayrak: Düşen her top ve mermi Reyhanlı'yı, Hatay'ı ve Türkiye'yi kenetliyor (3)

'BÜYÜK DOĞUMLAR SANCILI OLUR'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dörtyol ilçesindeki açılışın ardından Hatay Valiliği ile AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Partisinin il başkanlığında konuşan, 100 yılın tarihi ve kaderinin bugünlerde yeniden yazıldığını belirten Bakan Albayrak, "Büyük doğumlar sancılı olur. Kolay değil" dedi.

Türkiye’nin şu anda yaşananlarla büyük bir tarihi değişime tanık olduğunu vurgulayan Bakan Albayrak şunları söyledi:

"Diyorlar ki 'kazanmak için her yol mübah'. Bizim için değil. 'Afrin şu kadarcık bir yer canım, dümdüz edin geçin' ama bir dakika biz zalim değiliz. Bizim ecdadımız hiçbir zaman zalim olmadı. Mazlumun ahını başını okşayarak, her zaman kolundan tutup kaldırarak sahiplendik. Öyle olduğu için zaten onların duasıyla bu millet, bütün dünya yükleniyor, diyorlar ki bunlar nasıl bir millet yahu, vuruyoruz vuruyoruz bir daha kalkıyor. Afrin’de, Münbiç’te Kuzey Suriye’de, bu bölgede tekrar haritaları şekillendirmek için ortaya konulan bütün senaryoları, bütün bu tuzakları Allah’ın izniyle, Başkomutanımızın liderliğinde o tuzakları yapanların başına geçireceğiz."

Kuzey Suriye’de bazı ülkelerin maşası haline gelen terör örgütlerinin tarihten silineceğini söyleyen Albayrak şöyle devam etti:

"Şunu bilmemiz gerekiyor, bu yüzyılın tarihi ve kaderi bugünlerde yazılıyor. Hakikaten televizyonlarda izliyoruz ya, o filmlerde izlediğimiz tarihsel dönüşümlere tanıklık etmiş insanları nasıl bugün izliyorsak, 100 sene sonra da sizleri öyle izleyecekler. Allah’ın izniyle ve diyecekler ki '100 yılın liderinin yanında öyle dik durdu ki bu 81 milyon, bu milletin ve ümmetin kaderi nerden nereye değişti'. Büyük doğumlar sancılı olur, kolay değil. Bugün içinden geçtiğimiz tüm bu süreçler bu büyük doğumun habercisi. Biraz sancı çekeceğiz, biraz canımız acıyacak ve biraz gözyaşı dökeceğiz ama sonu feraha ve kurtuluşa erecek Allah’ın izniyle. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Çünkü ben şuna inanıyorum; 81 vilayeti gezdiğimiz her yerde, Hatay’ın yanındaki 80 vilayetinde Cumhurbaşkanımızla gittiğimiz tüm programlarda millet ne diyor biliyor musunuz? ‘Sayın Cumhurbaşkanım bizi Afrin’e götür’ genç yaşlı hepsi. Cumhurbaşkanımız da diyor ki, 'bekleyin, önde ben arkada siz gerek olursa gideceğiz Allah’ın izniyle bundan hiç şüpheniz olmasın'. Bu it kopuklarla, bu terör örgütü kisvesi altında birilerinin maşası da tarihten silinecekler Allah’ın izniyle. Yeter ki biz yekvücut içerisinde sapasağlam dimdik ayakta duralım."

Yapılan konuşmaların ardından Bakan Albayrak ve beraberindeki heyet, Hatay Kültür Merkezi’nde basına kapalı olarak gerçekleşen ‘Gençlik Buluşmasına’ katıldıktan sonra Hatay’dan ayrıldı.

