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Bakan Albayrak: Cumhur İttifakı noktasında Nazilli'de müthiş bir enerji var

AYDIN'ın Nazilli ilçesini ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Cumhur İttifakı noktasında Nazilli'de müthiş bir enerji var. Başkanımızın temsil ettiği yöneticilik bir başarı hikayesidir. Cumhur İttifakı'nın ne kadar...

Bakan Albayrak: Cumhur İttifakı noktasında Nazilli'de müthiş bir enerji var
AYDIN'ın Nazilli ilçesini ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Cumhur İttifakı noktasında Nazilli'de müthiş bir enerji var. Başkanımızın temsil ettiği yöneticilik bir başarı hikayesidir. Cumhur İttifakı'nın ne kadar güçlü bir enerji taşıdığına ben bugün Nazilli'de şahit oldum" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bazı ziyaret ve açılışlar için Aydın'a geldi. Çıldır Havaalanı'nda, partililer tarafından karşılanan Bakan Albayrak, ilk ziyaretini Nazilli ilçesine yaptı. Belediye Meydanı'nda yoğun ilgi ile karşılaşan Bakan Albayrak, daha sonra Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Partili Mustafa Savaş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, MHP'li Nazilli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı başkan adayı Haluk Alıcık ile halkı selamlayarak belediye binasına geçti.
Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret eden Bakan Albayrak, "Bugün malum Anadolu ziyaretleri kapsamında Aydın'ın Nazilli ilçesine vergi dairesi açılışımıza geldik. Gelmişken de belediye başkanımızın yanına da bir uğrayalım istedik. Haluk Alıcık, çok başarılı bir başkan olmasının yanında çok seviliyor. Bir kez daha şahit oldum ki, özellikle Cumhur İttifakı noktasında Nazilli'de müthiş bir enerji var. Başkanımızın temsil ettiği yöneticilik bir başarı hikayesidir. Cumhur İttifakı'nın ne kadar güçlü bir enerji taşıdığına ben bugün Nazilli'de şahit oldum. Muazzam bir coşku var. Bu vesile ile Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir adayımız olan Mustafa Savaş'a da destek olmak için varız. Aydın ve Nazilli'yi ekonomi olarak, istihdam olarak nasıl daha iyi yaşanabilir noktasına getirme konusunda istişarelerde bulunmak için buradayız. Buradan müthiş bir enerji aldım" dedi. Konuşmaların ardından Bakan Albayrak, cuma namazını kılmak için Merkez Koca Camii'ne geçti.

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