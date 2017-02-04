Bakan Akif Çağatay Kılıç'tan sahte genelge tepkisi

Ali KADI/NİĞDE() - GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, sahte Başbakanlık genelgesi hazırlayanlara tepki göstererek, "Sahtekarlığı da başka boyutlara taşıdılar" dedi.

Niğde'de Ak Parti İl Danışma kurulunda konuşma yapan Kılıç, Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasıyla sosyal medyada yayılan ve kamu kurumlarına gönderildiği iddia edilen 'hayırlı işler', 'hayırlı günler', 'hayırlı cumalar', 'hayırlı sabahlar', 'hayırlı akşamlar', 'hayırlı olsun', 'hayırlı dersler' gibi kalıpların kullanılmaması gerektiğine ilişkin sahte genelgeyi hazırlayanlara tepki gösterdi. Bakan Kılıç, şunları söyledi:

"Ya bunlar affedersiniz sahtekarlığı da başka boyutlara taşıdılar. Bir ülke Başbakanın imzasını taklit etmek kimin haddine düşmüş. Bunlar boyut değiştirmeye başladı. Bu rejim tartışmasına getirmeye çalışıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, sosyal, laik bir hukuk devletidir. Bitti bunu tartışan yok. 2002'den beri projeler ve ihracatlar da hep önümüze bir takım bürokratik engeller çıkarmaya çalışanlar oldu. Genelde memur arkadaşlar, bürokrasideki arkadaşlar bir işin nasıl yapılacağını değil, nasıl yapılmayacağını anlatırlar. Biz yönetim sistemini değiştireceğiz diyoruz. Sorumlu olanın belli olduğu, yasama orda, yargı orda, yürütme orda. Peki bu erkler kalkıyor mu? Yok. Tam aksine güçlenerek yoluna devam ediyor. Milletvekilinin görevi yasama yapmak. Yasalarla ilgili düzenlemeleri denetlemek. Yargı tabi ki bağımsız olacak ve tarafsız olacak."

Bakan Kılıç, daha sonra Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüsünde bulunan Sultan Kılıçaslan Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.

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