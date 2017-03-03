Bakan Akdağ’dan Almanya tepkisi: Türkiye’nin güçlenmesi arzu edilmiyor

Fatih TURAN/ TRABZON,() – SAĞLIK Bakanı Recep Akdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya programlarına yönelik olarak bu ülkede yaşanan gelişmelere tepki gösterdi, “Almanya’nın derdi nedir? Yıllarca PKK’lı teröristleri bağrında barındıran, ‘Şu adamlar terörist, bunları bize iade edin’ dediğimiz zaman vermeyen Almanya’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin bakanlarına, ‘siz bu ülkede konuşamazsınız’ demesi nedir? Beklenmedik bir şey mi zannediyorsunuz. Bana göre hayır. Bence çok beklendik bir olaydır. Çünkü Türkiye’nin güçlenmesi arzu edilmiyor” dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sağlık kurumları yöneticileri ve çalışanları ile kahvaltıda biraraya geldi. Kahvaltı sonrasında konuşan ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Anayasa değişikliği ve referandum sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Akdağ, “Allah’ın izniyle halk oylamasında, referandumda milletçe, ‘evet’ diyerek tertemiz, helal ve vesayetten arındırılmış oylarımızla Cumhurbaşkanı seçeceğiz. O Cumhurbaşkanı 5 yıl boyunca istikrarlı bir biçimde yönetecek” ifadelerini kullandı.

“MANAVIN ÇOCUĞU DA OLABİLİR, VALİNİN ÇOCUĞU DA”

Anayasanın değişmesiyle 18 yaşındaki vatandaşın milletvekili olacağını hatırlatan ve buna karşı çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Bakan Akdağ şöyle devam etti:

“Ülkenin nüfusu arttı. Temsilde adaleti sağlamak için milletvekili sayısını artırmak gerekiyor. 18-25 yaş arasındaki gençlerin seçilme hakkının bu Anayasa ile verilmesine takılanlar var. Nitekim ana muhalefet partisinin lideri, Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu, bana göre çok talihsiz bir açıklama yaptı. ‘18’ diyorlar hâlbuki bu 18-25 yaş arası. Kılıçdaroğlu, ‘18 yaşında bir genci seçtireceklerse, bu yeni Anayasayı halkımız kabul ettiğinde manavın çocuğunu mu seçtirecekler, bakkalın çocuğunu mu, esnafın çocuğunu mu seçtirecekler?’ anlamında çok talihsiz ifadelerde bulundu. AK Parti’nin pırıl pırıl genç milletvekilleri göğüslerini gere gere, 'ben manavın çocuğuyum, ben bakkalın çocuğuyum, ben öğretmenin çocuğuyum’ diyerek bunu Kılıçdaroğlu’nun yüzüne çarptılar. Bu milletin evladı, manavın çocuğu da olabilir, bakkalın çocuğu da olabilir, öğretmenin çocuğu da olabilir, milletvekilinin çocuğu da olabilir, bürokratın çocuğu da olabilir, valinin çocuğu da olabilir.”

“TÜRKİYE'NİN GÜÇLENMESİ ARZU EDİLMİYOR”

Bakan Akdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin Almanya'nın Köln kentinde katılacağı etkinlikte belediyenin salon vermemesi ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’nın Stuttgart kenti yakınlarındaki Türk vatandaşlarla buluşma toplantısının iptal edilmesi nedeniyle Almanya hükümetine tepki gösterdi. Almanya’nın tutumunun beklenmedik olmadığını ifade eden Bakan Akdağ şöyle konuştu:

“Nedir şu Almanya’da olan? Almanya’nın derdi nedir? Yıllarca PKK’lı teröristleri bağrında barındıran, ‘Şu adamlar terörist, bunları bize iade edin’ dediğimiz zaman vermeyen Almanya’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin 2 bakanına, ‘siz bu ülkede konuşamazsınız’ demesi nedir? Beklenmedik bir şey mi zannediyorsunuz. Bana göre hayır. Bence çok beklendik bir olaydır. Çünkü Türkiye’nin güçlenmesi arzu edilmiyor. Türkiye’nin güçlenmesinin bölgedeki dengeleri değiştireceği biliniyor. Ve bunu hazmedemiyorlar. Bir takım bahanelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin Adalet ve Ekonomi Bakanlarının ülkelerinde konuşturulmamasının sebebi Türkiye’nin ayaklarındaki prangaları çözmüş olmasıdır. Türkiye’nin koşa koşa yürüyeceği yeni Cumhurbaşkanlığı sistemine giriyor olmasıdır. ‘Nasıl ederiz de bunu engellemeye çalışırız?’ bunun peşindeler."

Trabzon’un Akyazı mevkiinde yapılması planlanan şehir hastanesinin inşasına da en kısa sürede başlanacağını belirten Sağlık Bakanı Akdağ, “Allah’ın izniyle Trabzon Şehir Hastanesi'ni Akyazı’da mükemmel bir eser olarak Trabzon'a kazandıracağız. Trabzon’da mesele futbol olduğu zaman, stadyum olduğu zaman onunla yarışmak zordur ama işte şimdi 'hodri meydan' diyorum. O hastaneyi yapalım, stadyumla yarıştıracağız. Kesin büyüklüğünü söyleyemem ama muhtemelen 350 bin metre kare kapalı alan olan büyük külliye yapacağız” dedi.

Bakan Akdağ daha sonra Trabzon Valiliği ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti, ardından da Bahçecik Mahallesi’ndeki Mehmet Akif Ersoy Camisi’nde Cuma namazını kıldı.



FOTOĞRAF