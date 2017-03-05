Bakan Akdağ: Sayın Kılıçdaroğlu milletin iradesinden korkuyor

Nedim KOVAN-Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), () - ORDU'da bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 16 Nisan’daki referandum sandığının çok önemli olduğunu anlatırken, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun korktuğu ne biliyor musunuz? Sayın Kılıçdaroğlu milletin iradesinden korkuyor. Nasıl korkmasın ki, bende onun yerinde olsaydım korkardım açık söyleyelim" dedi.

Bakan Akdağ, Ünye İlçesi Cumhuriyet Meydanı’nda seçim otobüsü üzerinden halka seslendi. 16 Nisan'da yapılacak referandum için Ünyeliler'den 'Evet' demelerini isteyen Bakan Akdağ, Türkiye’nin istikrar için seçime gideceğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin aynı anda seçileceğini de belirten Bakan Akdağ, şöyle devam etti:

"Bu Anayasa oylaması Ak Parti'nin, MHP'nin, Anayasa oylaması değildir. Bu oylama milletin geleceği için yapılıyor. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir kaptanla ona yardım eden, kaptan yardımcılarının dümeni tutup gemiyi yoluna devam ettireceği bir güçlü Türkiye için sandığa gideceğiz. İstikrar içinde hepimiz bileceğiz ki, güçlü bir lider Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı’nı yapıyor. Öbür taraftan milletvekillerini yine seçeceğiz. Milletvekillerimiz mecliste kanun yapacaklar, Cumhurbaşkanı da yürütmeyi yapacak. Hani deniyor ya, yürütmeyle yasamayı bir birinden ayırmak lazım. İşte Türkiye’de yürütmeyle yasamayı birbirinden ayırmış olacağız. Ama bu işe karşı olduğunu söyleyenler yalan atmakdan da geri durmuyorlar, bunu da bilelim. Mesela diyorlar ki 'Cumhurbaşkanı meclisi fesh edecek.' Kuyruklu yalan atıyorlar. Eğer meclisle cumhurbaşkanı uzlaşamazsa, anlaşır diyoruz. Şimdi biz referandumda 'Evet' diyerek meclis ve cumhurbaşkanına 'Birbirinizle anlaşın' diyeceğiz. Eğer anlaşamazlarsa isterse cumhurbaşkanı, isterse meclis diyecek ki, 'Madem anlaşamıyoruz milletin önünü takımayalım, milletin işini aksatmayalım. Hadi millete gidiyoruz.' Sandıkları Ünye’ye, Ordu’ya, Türkiye’ye kuracağız millet karar verecek. Anlaşma olmazsa cumhurbaşkanı kendisiyle birlikte meclisi seçime götürebilir. İsterse meclis kendisiyle beraber Cumhurbaşkanı’nı yeniden seçime götürebilir. Buna razı değimliyiz? Elbette razıyız. Sonuçta kararı kimler verecek. Sayın Kılıçdaroğlu milletin iradesinden korkuyor. Nasıl korkmasın ki, bende onun yerinde olsam korkardım açık söyleyelim. 1946’dan beri 70 sene. 70 senedir bir defa geçit vermediniz, ondan çekiniyorlar. Onların çekindiği attıkları yalan diktatörlük falan değil. Çekindikleri siz, Türk milletinin iradesi, sizin gücünüzdür."

BAKIN ŞİMDİ KİMLERLE YAN YANA DURUYORLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gücünün 80 milyon Türk Milleti'nden geldiğini de vurgulayan Bakan Akdağ, milletin Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olduğunu anlatırken, "Onlar zannediyorlar ki, Recep Tayyip Erdoğan’ın gücü cumhurbaşkanlığı, AK Parti’deki kurucu başkanlıktan geliyor. Böyle değil ya, Recep Tayyip Erdoğan’ın gücü bu gençlerden, 80 milyon Türk Milleti'nden geliyor, bunun farkında değiller. Asıl yanıldıkları yer bu. Bakın şimdi kimler yan yana duruyorlar. Almanya’da sizin seçtiğiniz, meclisten güven oyu almış bakanlarını konuşturmayanlar kimlerle yan yana duruyorlar. Nasıl ki Almanya PKK teröristlerine on yıllardır kucak açmış, onları besliyorsa, suçlu teröristleri Türkiye’ye iade etmiyorsa, şimdi FETÖ teröristleri bu ülkelerde cirit atıyorsa, onlarla beraber FETÖ’cülerle, PKK’lılarla omuz omuza verdiler" diye konuştu. Bakan Recep Akdağ, Ünye İlçesi'nde esnaf ziyaretinin ardından karayoluyla Fatsa İlçesi'ne hareket etti.

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