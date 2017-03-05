Bakan Akdağ: Sayın Kılıçdaroğlu milletin iradesinden korkuyor (2)

'TERÖRÜN KAFASINI DA EZECEĞİZ'

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ordu’nun Fatsa İlçesi Kültür Sarayı'nda AK Partili gençlerin katılımıyla düzenlenen serbest kürsü toplantısına katıldı. Burada gençlere seslenerek 16 Nisan’da yapılacak olan referandum için destek isteyen Bakan Akdağ, terörü bitireceklerini söyleyerek, "Hiç kimse heveslenmesin, Türkiye'nin önünü kesmeye yeltenmesin. O terörün kafasını da ezeceğiz. Adı ne olursa olsun, ister FETÖ olsun, ister PKK olsun, ister DAEŞ, DHKP-C olsun. Göz bebeğimiz cumhurbaşkanımızın söylediği gibi 'Topunuz gelin'. 16 Nisan'da Allah'ın izniyle biz güçlü bir Türkiye'ye uyanacağız. Burada hepimize iş, görev düşüyor. Özellikle gençlere çok görev düşüyor. Sizlerden bu referandumdan çok farklı bir gayret bekliyoruz. Herkesin yanına önümüzü ilikleyerek gideceğiz. Hiç kimse bizim için öteki değildir, kime oy vermiş olursa olsun" dedi.

Türkiye'nin Suriyelilere kucak açmasını eleştirenlere de tepki gösteren Bakan Akdağ, şöyle konuştu:

"Biz IMF'den borç alıyor olsaydık şimdi çok iyi bir ülke olurduk, çok hoşlarına giderdi. Bunlar güçlü, tam bağımsız bir ülkeyi istemiyorlar. Onlar 3 milyon Suriyeliyi bağrında barındıran, misafir eden mazlum milletlerin hamisi Türkiye’yi istemiyorlar. Onlar Filistin’de ki, İsrail zulmü altında inleyen Filistinli kardeşlerimizin hamisi güçlü bir Türkiye’yi istemiyorlar. Akılları şaşıyor, bize soruyorlar toplantılarda 'Bu 3 milyon kişiyi siz nasıl barındırdınız? Nasıl bunlara bakıyorsunuz? Nasıl bunlara sağlık hizmeti veriyorsunuz?. Ama Türkiye’den de bazı kendini bilmezler çıkıp diyorlar ki, Bizim işimizmi yokta bunları bakıyoruz, bizim fakir fukaramız yok mu? Bizim gencimiz, hastamız yok mu?. Bunlar şunun farkında değiller, hizmet etmek, bize bereket getiriyor. İnançlarımızda şöyle bir şey var, şahsi malınızdan zekatınızı, sadakanızı verirseniz malınız eksilir mi?. Hayır, eksilmez. Biz Suriyeli kardeşlerimize kucak açtıkça, hizmet ettikçe cenabı hak bizim bütçemizin bereketini artırıyor."

Bakan Akdağ, daha sonra sandık başkanlarıyla da toplantı düzenleyerek ardından esnaf ziyaretinde bulundu.



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