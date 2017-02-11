Bakan Akdağ: Millete güvenin (2)

İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISINA KATILDI

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Bayburt Şair Zihni Kültür Merkezi’nde partisinin İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Anayasa değişikliği ve referandum konusunda hazırlanan slayt gösterisini izleyen, ardından da konuşmaları dinleyen Sağlık Bakanı Akdağ’ın oturduğu koltukta bir süre gözlerinin kapandığı ve zaman zaman da uyumamak için gözlerini oğuşturduğu gözlendi.

BU KİTABI GÜZELCE OKUMAK LAZIM

Partisi tarafından hazırlanan ve Anayasa değişikliğine ilişkin bilgilerin yer aldığı, 'Kararımız evet' yazılı kitabı eline alan Bakan Akdağ, “Bu kitap, bizi çok da yoracak bir kitap değil. Bu kitabı güzelce okumak lazım. Her bir oyun peşine düşmek lazım. Türkiye’de ana muhalefet partisinin başındaki kişi Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının işi gücü yalanla, dolanla milletin kafasını karıştırmaya çalışmak. Yapabilecek başka bir şeyleri olmadığını da biliyorlar. Yakın bir zamanda Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi’ne veryansın etti. Hâlbuki öteden beri bunların işleri Anayasa Mahkemesi’ne gitmek. Öyle değil mi? Başbakanımızın, ‘Millet AVM’ye gidiyor, bunlar AYM’ye gidiyor’ şeklinde bir ifadesi var. Çok beğendim. Bu sefer taleplerinin yüzde yüz hukuksuz olduğunu bildikleri için, Anayasa Mahkemesi’nin üzerine gitmeye çalışıyorlar” dedi.

'BUNLARIN ASIL PROBLEMİ MİLLETLE'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen, HDP, PKK ve FETÖ ile yan yana durmaktan vazgeçmesi tavsiyesinde bulunan Bakan Akdağ şunları söyledi:

“Yahu arkadaş, sen milletin önüne götürülecek olan bir referandum için neden Anayasa Mahkemesi’ni, ya da başka tarafları zorluyorsun ki? Sonuçta buna millet karar vermeyecek mi? Dün o Anayasa Mahkemesi’nin kurulmasına, ‘Evet’ diyen, Anayasayı da oylayan bu millet değil miydi? O zaman milletten korkuyorsun arkadaş. Bu milletin feraseti ak ile karayı birbirinden ayırmaya yeter. Sen ne merak ediyorsun? Anayasa Mahkemesi’ne yükleneceğine, git millete meseleni anlatmaya çalış. Bir çaresizliğin içerisindeler aslında. Bu çaresizliktir ki; onları yalana ve dolana itekliyor. Hayırcı cephenin en büyük yalanlarından birisi de şu; ‘Bu Türkiye’nin üniter devlet yapısını bozar ve ülkeyi parçalar.’ Peki bu sistem Türkiye’nin üniter yapısını ve bu Türkiye’nin birliğini parçalıyorsa, Kandil’den Cemil Bayık neden buna karşı? Onlar memleketi parçalamaya, bölmeye çalışmıyorlar mı? Sayın Kılıçdaroğlu, Bayburt’tan sana sesleniyorum. HDP ile PKK ile ve FETÖ ile yan yana durmaktan vazgeç. Sadece kendine zarar veriyorsun. Millete güveneceğiz. Millete itimat esastır. Bunların problemi neyle biliyor musunuz? Bunların asıl problemi milletle, ama bunu söyleyemiyorlar.”

Türkiye’de sağlık alanında birçok gelişmenin kaydedildiğini anlatan ve bu gelişmelerin süreceğini dile getiren Bakan Akdağ, güçlü bir Türkiye için 16 Nisan’da yapılacak olan referanduma ‘evet’ diyeceklerini ifade ederek konuşmasını tamamladı.

Konuşmasının ardından Bakan Akdağ’a, Bayburt Ak Parti İl Başkanı Hakan Kobal tarafından bakır işlemeli tepsi hediye edildi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, daha sonra da Erzurum'a hareket etti.

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