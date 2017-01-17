Bakan Akdağ'dan CHP'li Tanrıkulu'nun önergesine yanıt: 5 bin 541 personel kamu görevinden çıkarılmıştır

ANKARA, () - SAĞLIK Bakanı Recep Akdağ, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından verilen '16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda hakkında işlem yapılan personele ilişkin' yazılı soru önergesini cevapladı. Kamu görevinden çıkarılanlardan, yargı kararıyla görevine iade edilen personel bulunmadığını belirten Bakan Akdağ, "28 Kasım 2016 tarihi itibariyle açığa alınan personel sayısı 8891'dir. Durumları incelenen 1929 personel görevlerine iade edilmiş olup 5541 personel ise kamu görevinden çıkarılmıştır" dedi.

Sağlık Bakanı Akdağ'ın CHP'li Tanrıkulu tarafından verilen soru önergesi için TBMM Başkanlığı'na yazılı olarak sunduğu cevap şöyle:

"SORULAR:

SORU 1- 16 Temmuz -7 Kasım 2016 tarihleri arasında Türkiye genelinde illere göre Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden (unvana göre) kaçı hangi gerekçe ile görevden uzaklaştırılmıştır?

SORU 2- 16 Temmuz -7 Kasım 2016 tarihleri arasında Türkiye genelinde illere göre Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden (unvana göre) kaçı hangi gerekçe ile meslekten ihraç edilmiştir?

SORU 3- 16 Temmuz -7 Kasım 2016 tarihleri arasında Türkiye genelinde illere göre Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yaparken görevden uzaklaştırılan personelden (unvana göre) kaçı görevine tekrar iade edilmiştir?

SORU 4- 16 Temmuz -7 Kasım 2016 tarihleri arasında Türkiye genelinde illere göre Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yaparken meslekten ihraç edilen personelin (unvana göre) yerine toplam kaç yeni personel alınmıştır?

SORU 5- Yeni görevlendirmeler liyakat esasına göre mi olmuştur?

SORU 6- Görevine mahkeme kararı ile iade edilen var mıdır? Varsa, unvanlarına göre mahkeme kararı ile iade edilen kişi sayısı nedir?

CEVAP 1-2-3-4-5-6- Bakanlığımızda FETÖ/PDY ve benzeri terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu belirlenerek 28 Kasım 2016 tarihi itibariyle açığa alınan personel sayısı 8891'dir. Durumları incelenen 1929 personel görevlerine iade edilmiş olup 5541 personel ise kamu görevinden çıkarılmıştır. Kamu görevinden çıkarılanlardan yargı karan ile görevine iade edilen personel bulunmamaktadır. Ayrıca kamu görevinden çıkarılanların yerine personel istihdamı yapılmamıştır."